Beéle llega al Bizkaia Arena BEC el 15 de julio, este será su único concierto en el norte de España.

Beéle el 15 de julio en Biskaia Arena BEC - IN EARS MUSIC GLOBAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 5 de junio de 2026.

Bilbao se prepara para recibir a una de las voces más importantes del panorama urbano actual. Beéle actuará el próximo 15 de julio en el Bizkaia Arena BEC donde reunirá a su público en un escenario pensado para ofrecer una experiencia única, cuidada y de gran nivel, este será su único concierto en el norte de España dentro de su gira Borondo Tour 2026.



En los últimos años, Beéle ha experimentado un crecimiento extraordinario que lo ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la música latina y urbana. Sus lanzamientos han acumulado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, posicionándolo en los principales rankings internacionales y ampliando su presencia en mercados como Europa con canciones como “La plena”, “Frente al Mar”, “No tiene sentido” o “Si te pillara” y sus más recientes colaboraciones con artistas de primer nivel han reforzado su proyección global, convirtiéndolo en uno de los artistas colombianos con mayor impacto internacional de la actualidad



El evento nace de la mano de la productora navarra In Ear Music Global, una empresa local que en los últimos años se ha consolidado como referencia en la organización de conciertos de gran formato en el norte de España. Su trabajo ha quedado respaldado por producciones previas en Pamplona de artistas de primera línea como Marc Anthony, Nicky Jam y Manuel Turizo entre otros, proyectos que reflejan una forma de producir basada en la seriedad técnica, la coordinación y la producción de espectáculos de talla internacional.

En esta ocasión, In Ear Music Global vuelve a asumir un papel central en el desarrollo del show de Beéle en el BEC, siendo la responsable de la producción del concierto en colaboración con Beatnation Live. La unión de ambas empresas busca traducir la energía del artista en un espectáculo redondo, cuidando cada detalle para que el público disfrute de un directo a la altura del evento.

Las entradas están disponibles en beatnationlive.com