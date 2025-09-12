BSP RacingTeam acelera hacia la élite del motor con su Porsche GT

(Información remitida por la empresa firmante)

Black Star Petroleum impulsa el proyecto deportivo de los hermanos Larios hacia la Porsche Supercup

Madrid, 12 de septiembre de 2025.-

El piloto granadino Juan Miguel Larios, varias veces campeón de España en copas monomarca y resistencia, junto a su hermano y copiloto Leopoldo Larios, consolidan un nuevo proyecto deportivo: BSP RacingTeam, escudería respaldada por el patrocinio de Black Star Petroleum, empresa energética que apuesta firmemente por el automovilismo como plataforma de innovación y proyección internacional.



El anuncio se dio a conocer durante una entrevista emitida por TG7 – Televisión Municipal del Ayuntamiento de Granada, disponible en su canal oficial de YouTube, donde los hermanos Larios compartieron detalles sobre el presente y futuro de su escudería.



El equipo debutará en la próxima prueba del Campeonato de España de GT, que se celebrará a finales de septiembre en el Circuito de Jerez, a bordo de un Porsche de 510 caballos, uno de los vehículos más potentes y espectaculares de la competición.



"Estamos en un proceso de engranaje del equipo, con mecánicos, ingenieros y pilotos, para dar el gran salto el próximo año con los nuevos Porsche 992. Nuestro objetivo es entrar en la Porsche Supercup, la antesala de la Fórmula 1", señaló Juan Miguel Larios, director y piloto principal de BSP RacingTeam.



Black Star Petroleum, aliado clave

Black Star Petroleum ha sido decisivo para la creación y consolidación de BSP RacingTeam. La compañía no solo apoya el presente competitivo del equipo, sino que también respalda su ambicioso plan de futuro: dar el salto al escenario internacional de la Porsche Mobil 1 Supercup, certamen que acompaña al Mundial de Fórmula 1 en circuitos icónicos como Montecarlo, Monza, Imola, Spa o Budapest.



"Gracias al respaldo de Black Star Petroleum podemos soñar en grande y trabajar para que BSP RacingTeam sea un equipo campeón y referente en el panorama internacional", añadió Larios.



Vínculo con Granada y compromiso con el motor

Aunque centrados en los circuitos, los hermanos Larios mantienen su vínculo con Granada y con eventos como el Rally Ciudad de Granada, una de las citas más destacadas del calendario nacional. No obstante, el patrocinador principal ha apostado por orientar el equipo hacia las competiciones en circuito, un formato más estratégico para su proyección global.



Un llamado a nuevos patrocinadores

Con Black Star Petroleum como socio principal, BSP RacingTeam busca ampliar su red de apoyos para fortalecer su proyecto deportivo y competir en igualdad de condiciones frente a las grandes escuderías.



"El automovilismo es un deporte de grandes gastos. Invitamos a más empresas e instituciones a unirse a este reto que no solo es deportivo, también es una oportunidad de visibilidad y prestigio internacional", destacó Leopoldo Larios, copiloto del equipo.



El debut oficial de BSP RacingTeam, bajo el liderazgo y patrocinio de Black Star Petroleum, tendrá lugar en el Circuito de Jerez, donde competirán frente a figuras destacadas del automovilismo español como Borja García, Alejandro Barambio y Miguel Lobo.







