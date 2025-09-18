El fenómeno 'KPop Demon Hunters' impulsa la demanda de clases de baile

(Información remitida por la empresa firmante)

Dance Emotion, la prestigiosa escuela de baile en Barcelona, vive un auge sin precedentes en sus clases de K-pop, impulsado por el fenómeno de 'KPop Demon Hunters'. Con un incremento del 80% en inscripciones, la escuela organiza eventos especiales para sus más de 80 alumnas, quienes encuentran en el K-pop una conexión auténtica y cultural

Madrid, 18 de septiembre de 2025.-

Chicas vestidas como idols, coreografías virales y listas de espera: el K-pop ha tomado Barcelona. Desde el estreno de 'KPop Demon Hunters', Dance Emotion ha duplicado matrículas en sus clases de K-pop y ha abierto 3 nuevos grupos en solo dos cursos, hasta reunir a más de 100 alumnas semanales. El boom es tal que algunas clases cuelgan el cartel de completo semanas antes de empezar.



La influencia de esta película ha impactado notablemente en la demanda de clases de K-pop, propiciando un aumento sin precedentes en las matriculaciones y una revitalización del interés juvenil por este estilo musical.



Dance Emotion, reconocida como institución de referencia en el ámbito de la danza en Barcelona, lanzó sus clases de K-pop hace apenas dos años, comenzando modestamente con solo tres sesiones que reunían a 30 entusiastas del género. Este entusiasmo inicial ha crecido de manera exponencial, alcanzando un total de ocho clases actualmente, con más de 100 participantes semanales, y aun así, la demanda supera la capacidad actual, generando listas de espera constantes.



La influencia de 'KPop Demon Hunters' ha sido particularmente significativa, motivando a las alumnas no solo a asistir a clases, sino a sumergirse en la experiencia completa de ser idols. Estas jóvenes bailarinas no solo aprenden coreografías, sino que también participan en grabaciones de covers, presentaciones en showcases, y la creación de contenido para redes sociales, acercándose así al estilo de vida que caracteriza a las estrellas de K-pop.



La directora de Dance Emotion, Vivian, relata cómo el K-pop ha trascendido su estatus de moda pasajera para convertirse en un elemento esencial de la cultura pop actual. Según sus palabras, "'KPop Demon Hunters' ha hecho que muchas alumnas se vean reflejadas y vengan a clase con la ilusión de ser parte de algo más grande: un grupo, una identidad, un movimiento".



El auge de popularidad ha llevado a la escuela a organizar eventos especiales, como el taller programado para el 4 de octubre, donde menores de entre 6 y 17 años tendrán la oportunidad de aprender las coreografías icónicas de la película, protagonizadas por los temas Golden y Soda Pop de Huntrix y Saja Boys respectivamente. Este tipo de eventos no solo refuerza la conexión con la obra cinematográfica, sino que también ofrece a los jóvenes una plataforma para explorar y expresar su pasión por el K-pop.



Es notable también cómo el crecimiento de este género se refleja en plataformas digitales; en 2024, Spotify reportó un aumento del 26 % en las escuchas de K-pop en España, consolidando su posición como el género musical de mayor crecimiento en el país.



En respuesta a este creciente interés, Dance Emotion no solo ha incrementado la cantidad de clases ofrecidas, sino que también planea expandir su oferta organizando intensivos que puedan dar cabida al entusiasmo de más jóvenes aspirantes a idols. Este esfuerzo por satisfacer la demanda no solo refuerza el compromiso de Dance Emotion con la comunidad juvenil de Barcelona, sino que también posiciona a la ciudad como un referente en la escena global del K-pop.



Emisor: Dance Emotion

Contacto

Nombre contacto: David Cascón

Descripción contacto: Founder

Teléfono de contacto: 651396696



