El Gran Circo de Rody Aragón llega a intu Xanadú

Show de Rody Aragón '¿Cómo están ustedes'? - GRAN CIRCO HOLIDAY

- El nuevo espectáculo ‘¿Cómo están ustedes?’ combina humor, nostalgia y grandes números de malabaristas, acróbatas y artistas aéreos en una propuesta pensada para toda la familia

- Un homenaje a la tradición circense que podrá verse del 13 de marzo al 5 de abril en una gran carpa instalada en el parking de Decathlon de intu Xanadú

Madrid, 3 de marzo de 2026.- El mayor espectáculo del mundo llega a intu Xanadú del 13 de marzo al 5 de abril con el Gran Circo Holiday y el nuevo show de Rody Aragón: ‘¿Cómo están ustedes’? Una frase mítica que recupera la magia de aquellos momentos inolvidables y que ahora se transforma en una experiencia vibrante y actual.

Impulsado por la nostalgia y el deseo de mantener vivo un legado que ha acompañado a varias generaciones, Rody Aragón se embarca en el reto de crear un show donde la tradición circense y la puesta en escena contemporánea conviven en perfecta armonía.

‘¿Cómo están ustedes?’ combina humor, nostalgia y grandes números de malabaristas, acróbatas y artistas aéreos en una propuesta pensada para personas de todas las generaciones. Cada actuación está pensada para emocionar, sorprender, sentir y hacer reír tanto a mayores como a pequeños.

El nuevo espectáculo podrá verse en una gran carpa que se instalará enfrente del parking de Decathlon de intu Xanadú, y las funciones tendrán lugar los viernes a las 18:30 horas; los sábados a las 17:00h y las 19:30 horas, y los domingos a las 12:00 y las 17:00 horas.

‘Gran Circo Holiday’

Espectáculo Rody Aragón ‘¿Cómo están ustedes?’

Dónde: intu Xanadú (Gran Carpa, enfrente parking Decathlon)

Fechas: del 13 de marzo al 5 de abril

Funciones: viernes a las 18:30h; sábados a las 17:00h y 19:30h; Domingos a las 12:00 y 17:00 horas.

Entradas: https://www.grancircoholiday.com

Para más información: https://www.intuxanadu.com y www.grancircoholiday.com

