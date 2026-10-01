La hamburguesería más siniestra abre sus puertas en Xanadú por Halloween

Terror Burger abre sus puertas en Xanadú - NGESTUDIO-XANADÚ

Del 23 de octubre al 2 de noviembre, el complejo madrileño ofrecerá a sus visitantes ‘Terror Burger’, una experiencia inmersiva en la que los visitantes podrán adentrarse en un espacio tematizado y ambientado en una hamburguesería maldita

(Información remitida por la empresa firmante)

.- ¿Te atreverías a sentarte a la mesa de una hamburguesería maldita? Con este punto de partida,celebrarácon un plan de lo más especial:, una experiencia inmersiva en la que invitará a sus visitantes a adentrarse en una hamburguesería maldita.

Este tétrico local abrirá del 23 de octubre al 2 de noviembre en la planta baja del centro comercial para que todo aquel que se atreva cruce la puerta y disfrute de este inquietante espacio tematizado y ambientado para la ocasión.

En la entrada, un siniestro camarero recibirá a los comensales y les introducirá en la trama, explicando el misterioso origen del establecimiento; ya en el interior del local, los participantes encontrarán a un inquietante cliente sentado entre varios maniquíes y por último, al personaje más temido de la experiencia: el cocinero de la hamburguesería que será la pesadilla y creará momentos de pánico, sustos y terror entre los visitantes que se encuentren en el interior.

La experiencia es apta para todas las edades y se podrá disfrutar de manera gratuita en horario de lunes a jueves de 17:00 h a 21:00 horas, y viernes, sábado, domingo y festivo de 12:00 h a 14:00 horas, y de 17:00 h a 21:00 horas. ¡El miedo está servido!

HALLOWEEN’26: Terror Burger

Dónde: Xanadú (A-5. Salida 22. Arroyomolinos)

Planta baja (al lado de AliExpress)

Cuándo: del 23 de octubre al 2 de noviembre (ambos inclusive)

Horario: de lunes a jueves de 17h a 21h, y viernes, sábado, domingo y festivo de 12h a 14h y de 17 a 21h.

Entrada gratuita

(aforo limitado por franjas horarias)

Para todas las edades (los menores deben ir acompañados de un adulto)

Para más información: https://www.xanadumadrid.com/

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon, Lacoste y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium e Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana IM desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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