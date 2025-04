HSN Sailing Team gana el Campeonato de Europa de J70 Corinthian

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de abril de 2025.- Ayer domingo ha terminado en Cascais, el Campeonato de Europa de J70 de la categoría Corinthian y a los equipos españoles no les ha podido ir mejor. Tres de los nuestros han copado el podio absoluto, siendo en primera posición, con 24 puntos de ventaja y nuevo campeón de Europa el “HSN Sailing Team”, con el grancanario Javi Padrón a la caña, el vigués Luis Bugallo como táctico, y los también canarios Adolfo López a la proa, y Ricardo Terrades como responsable del trimado de velas. El segundo cajón lo ganado “HangTen-Hnos. Berga” con Món Cañellas de patrón, Carlos Ordóñez a la táctica y mayor, Alberto Guillén de trimmer y Ricard Castellví en la proa. Y finalmente, tras una bonita lucha en el agua, el bronce ha sido para el barco de Lucía Pombo “Bodegas Can Marlés” patroneado por el tinerfeño Alejandro Pérez, con el grancanario Nahuel Rodríguez a la táctica, Ángel Blázquez de trimmer, Manolo Rey-Baltar a la proa y la santanderina Claudia Carpintero al piano.

La previsión meteorológica era complicada y se esperaba mucha inestabilidad. Pero el comité de regatas dirigido por el americano Marc Foster no ll dudó ni un momento y mandaba a la flota a navegar con unas condiciones duras de viento y mar. En la espera de la primera salida, un fuerte chubasco sorprendió a los J70 y con rachas de casi 30 nudos de intensidad y una escasa visibilidad decidió acertadamente amarrar en puerto hasta que el frente pasara y el viento rolara a la derecha. Al cabo de un par de horas, todos se hacían nuevamente a la mar. La clasificación estaba de la siguiente manera “HSN Sailing Team” era líder con 8 puntos de ventaja sobre el brasileño “To Nessa”. Tercero, era “HangTen - Hnos. Berga” y cuartos eran los jóvenes del CN Vilanova “Bodgas Can Marlés”. En la reunión previa de patrones el comiere anunció que a pesar de tener hora límite las 15.00h no se haría más de dos regatas para terminar el campeonato. Todo podía pasar, pero el sueño del podio 100% estaba en el aire aunque era realmente complicado.

En la primera regata, “HangTen - Hnos. Berga” salía muy bien y se colocaba ya en los puestos de cabeza, montando en barlovento en tercera posición. “HSN Sailing TEam” decidía apretar al brasileño con la intención de presionarle, pero el tiro le salía por la culata y los españoles tenían que penalizarse , además de un OCS, con lo que empezaban esa regata alrededor del 40º puesto. “Bodega Can Marlés” también hacía una buena salida y se colocaba en una posición cómoda, terminando finalmente en 9ª posición. Pero por suerte, el brasileño, a pesar de hacer una salida más decente, se enterraba en la izquierda del campo y en el primer cruce pasaba por delante del “HSN” muy de cerca. Y a partir de aquí la motivación para los españoles fue total. Al izar el gennaker, Luis Bugallo, táctico del “HSN Sailing Team” decidía repentinamente hacer un un jibe-set y avanzar por el lado opuesto de la flota, realizando este equipo una empeorada épica en la que enlazaron una planeada tras otra, con maniobras impecables y llegando a remontar del 40º al 5º puesto. El brasileño por detrás. Pero los españoles siguieron apretando los dientes y finalmente, en el último tramo el “HSN Sailing Team” firmaba la mejor regata y de nuevo un segundo puesto, por detrás del americano “Good to go” de Douglas Rastello. Matemáticamente, “HSN Sailing TEam” ya eran campeones de Europa. “HangTen - Hnos. Berga” finalizaba en séptima posición y “Can Marlés” dos puestos por detrás. Al brasileño “To Nessa” se le complicaba terminando con un 27º.

Solo faltaba una regata y el viento seguía soplando por encima de los 20 nudos y con unas olas de más de tres metros. Desde el inicio de la manga estos tres barcos españoles estuvieron regateando con los barcos de la cabeza de la flota. La regata la ganó finalmente el portugués “Navis Portugal” que con esta ya sumaba su segunda vistoria parcial, para terminar en octava posición de la general. En cuanto a los nuestros todo pintaba de color de rosa, o podríamos decir naranja HSN. Pues este equipo, volví a terminar en segunda posición tras remontar varios puestos durante la prueba. “HangTen - Hnos. Berga” era cuarto y justo tras ellos cruzaba la línea de llegada “Bodegas Can Marlés”, en quinta posición de la manga lo que les subía al tercer cajón del podio, por delante del mexicano “Zaguero” que era cuarto de la general y el brasileño “To Nessa” terminaba en quinta posición.

El campeonato terminó con un total de ocho mangas en las que se navegó siempre con condiciones complicadas, con corrientes, vientos muy duros, también flojos y unas olas de considerable tamaño que pusieron a prueba a los 54 equipos participantes de un total de 16 naciones. La clasificación final para el resto de los once quipos españoles que se han desplazado hasta Cascais, ha sido: en 9ª posición, Abril Rojo” de Jorge Pérez Canal, seguido de los jóvenes del “Bodega Villanueva” en 22ª posición que estuvieron a ser los campeones de la categoría juvenil, 29ª “Abril Verde”, de Luis Pérez Canal, 33ª “Pazo de Cea”, de Andrés Cominges, 38ª “Let it Be” de Marcelo Baltze y cierra la clasificación española “Correa Kessler” en 51ª posición.

