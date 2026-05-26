Huelva reúne esta semana a decenas de rostros conocidos en Desalia 2026

Desalia 2025 - Desalia 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La Costa de la Luz acoge del 26 al 30 de mayo una nueva edición de Desalia, la experiencia de Ron Barceló que reunirá a más de 1.000 jóvenes, artistas como Lucho RK y decenas de rostros conocidos como Anabel Pantoja o Carlota Melendi

Huelva, 26 de mayo de 2026.- Huelva se prepara para acoger el evento con mayor exposición social del verano. Matalascañas y el ON City Resort se convertirán, del 26 al 30 de mayo, en el escenario de Desalia 2026. Bajo el concepto "Que empiece el juego", el festival de Ron Barceló transformará la Costa de la Luz en un mapa interactivo en el que convivirán más de 1.000 jóvenes llegados de toda España.



Huelva, el gran mapa de juego del verano

La costa onubense será el epicentro de cinco días de música, fiestas temáticas, pool parties y experiencias inmersivas inspiradas en la estética gamer. El momento estrella de la experiencia tendrá lugar el jueves 28 de mayo con la celebración de la Noche en Blanco, el hito más esperado del universo Desalia que este año se vive en Huelva.



Un cartel musical de primer nivel en la Costa de la Luz

Para poner banda sonora a esta aventura, Desalia presenta un cartel encabezado por Lucho RK, el fenómeno de la nueva ola urbana española. Junto a él, el pop de Hey Kid y los ritmos de Danny Romero liderarán los directos. La electrónica estará garantizada con referentes de la talla de DJ Nano, Michenlo o Innmir.



Los rostros que inundarán las redes desde Huelva

El paso de Desalia por Huelva dejará una huella digital masiva gracias a los invitados VIP confirmados. Actores como Jorge López (Élite) y Carla Campra (Los secretos de la cortesana) y creadores de contenido como Daniela Sánchez (hija de Joaquín Sánchez) Peldanyos, Carlota Melendi, Anabel Pantoja o los hermanos Buyer compartirán con sus millones de seguidores la magia del atardecer y el entorno de la costa de Huelva.

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