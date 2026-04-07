La Ibiza Media Maratón alcanza la paridad total: el 50% de los inscritos son mujeres

Un grupo de corredores y corredoras, en la edición de 2025 de la Ibiza Media Maratón - IBIZA MEDIA MARATÓN

(Información remitida por la empresa firmante)

Ibiza, 7 de abril de 2026.

La Ibiza Media Maratón, que se disputará este sábado 11 de abril, pasará a la historia tras colgar el cartel de completo con 4.500 dorsales y alcanzar por primera vez la paridad total entre hombres y mujeres en la línea de salida. Las corredoras representan el 50% de las inscripciones, un dato poco habitual en pruebas de esta distancia y que sitúa a la cita ibicenca entre las medias maratones con mayor participación femenina del panorama internacional.

En la mayoría de medias maratones españolas la participación femenina se sitúa habitualmente entre el 30% y el 40%, y en la actualidad no existe ninguna otra prueba de esta distancia en España que haya alcanzado la paridad total en la línea de salida. Este dato refuerza el carácter singular del crecimiento experimentado por la prueba ibicenca en los últimos años y confirma la evolución sostenida del running femenino.

Si en la edición de 2025 la participación femenina ya rozó el equilibrio con la masculina, en 2026 la igualdad será absoluta, consolidando a la Ibiza Media Maratón como una carrera especialmente atractiva y abierta para las corredoras.

La evolución de la participación confirma además el creciente atractivo nacional e internacional de una prueba que combina deporte y turismo. Su calendario, con salida el sábado por la tarde, permite a muchos participantes aprovechar el desplazamiento para disfrutar de un fin de semana completo en la isla, un formato cada vez más valorado entre corredores y corredoras.

El recorrido atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos de Ibiza y contribuye a reforzar el posicionamiento de la isla como destino de turismo deportivo activo fuera de la temporada alta. En los últimos años, la percepción del destino ha evolucionado notablemente, consolidándose también como un referente para la práctica deportiva al aire libre. Eventos como la Ibiza Media Maratón o el Ibiza Sprint Triathlon atraen cada vez a más visitantes que combinan deporte, turismo y ocio.

El éxito de la prueba es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la organización y las instituciones que apuestan por la calidad y la desestacionalización del turismo. El evento cuenta con el apoyo del Consell d’Eivissa, así como del Ayuntamiento de Ibiza y del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, cuya colaboración resulta clave para garantizar una experiencia de primer nivel a los miles de deportistas que recorrerán las vías que conectan ambos municipios.

Participación internacional y nivel competitivo

Desde el punto de vista deportivo, la prueba contará con la presencia del keniano Meshack Kirwa Kipkurgat, reciente ganador de la Media Maratón de A Coruña con un tiempo de 1:01:12. También estarán en la línea de salida Nickson Kiplangat, que recientemente registró 1:03:31 en Nantes, y David Kiplagat, con una mejor marca personal de 1:02:12.

En categoría femenina destaca la presencia de la ugandesa Annet Chesang, con una marca acreditada de 1:12.