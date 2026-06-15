BCA MUSIC LIL JAN da un paso al frente con '909', el álbum que marca su proyección internacional - BCA MUSIC

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 15 de junio de 2026.-

Recientemente nominado a los Premios Estela de Guatemala por "La Tarara" junto a El Meji y tras presentar su álbum 909 en la Sala La Nau de Barcelona, el artista barcelonés lanza un trabajo que refleja su evolución a través de canciones escritas íntegramente por él mismo.

Con solo 15 años, Lil Jan presenta 909, un álbum de diez canciones escritas íntegramente por él mismo que retrata el paso de la infancia a la adolescencia a través de experiencias, emociones y aprendizajes personales.

El proyecto nace de una etapa de transformación en la que conviven los sueños, las dudas, los cambios y la búsqueda de una identidad propia. A través de sus canciones, el artista convierte vivencias reales en música, construyendo un relato honesto sobre el crecimiento personal y la necesidad de encontrar una voz propia.

La publicación del álbum llega en uno de los momentos más relevantes de su trayectoria. Este año, Lil Jan ha sido nominado a los Premios Estela de Guatemala gracias a La Tarara, su colaboración junto a El Meji, una canción que además fue seleccionada para la playlist editorial "Novedades Flamenco" de Spotify, ampliando su alcance dentro de la escena musical.

La presentación oficial de 909 tuvo lugar en la Sala La Nau de Barcelona, donde Lil Jan ofreció un concierto de más de una hora y cuarto acompañado por su banda en directo. El artista reunió a cientos de seguidores en una actuación que sirvió para presentar en vivo las canciones del álbum y consolidar su apuesta por el escenario como una parte esencial de su propuesta artística.

Un álbum sobre Crecer

A lo largo de 909, Lil Jan aborda temas como la identidad, la familia, la amistad, la perseverancia y las emociones que acompañan el crecimiento personal.

Canciones como "Los Santos" hablan de personalidad y determinación; "Familia" rinde homenaje a quienes han acompañado al artista desde sus inicios; mientras que "Hojas Secas" y "Sigo Creciendo" reflexionan sobre los aprendizajes que dejan los errores y las experiencias vividas.

Por otro lado, temas como "Sin Cordura", "Sello Permanente" y "París" exploran los sentimientos, los recuerdos y las primeras emociones que marcan una etapa de descubrimiento personal.

Musicalmente, el álbum combina hip-hop, funk y distintas influencias urbanas en canciones como "Funkeando", "You Know" o "La Zona", reflejando una propuesta abierta y personal que se mueve con naturalidad entre diferentes estilos.

Una trayectoria internacional

A pesar de su juventud, Lil Jan ha desarrollado una trayectoria marcada por experiencias poco habituales para un artista de su generación.

Su primera gran actuación tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Barcelona, donde participó junto a Masaka Kids Africana en un evento vinculado al FC Barcelona ante más de 35.000 espectadores.

Posteriormente ha colaborado con artistas de Uganda, Colombia, Argentina y Etiopía, participado en actividades relacionadas con los Latin Grammy en ciudades como Sevilla, Miami y Las Vegas y desarrollado proyectos donde la música sirve como herramienta de conexión entre culturas.

Entre estas iniciativas destaca su participación en la Gira de la No Violencia en Colombia, desarrollada durante dos semanas en centros educativos de Bogotá y Medellín. La iniciativa contó con el respaldo de la Policía Nacional de Colombia, la Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) y la Fundación SGAE, utilizando la música como herramienta para promover valores de convivencia, respeto y prevención del acoso escolar entre los jóvenes.

El proyecto más personal de su carrera

Autor de todas las canciones del álbum, Lil Jan entiende la música como un espacio de exploración y aprendizaje. Cada tema forma parte de un proceso creativo que le permite expresar experiencias reales y seguir construyendo su identidad artística.

Con 909, presenta el trabajo que mejor refleja quién es en este momento. Un álbum construido desde la autenticidad, la composición propia y la experiencia del directo.

Diez canciones que muestran la evolución de un artista joven que continúa construyendo su camino paso a paso, con personalidad propia y una visión artística cada vez más definida.

SOBRE LIL JAN

Lil Jan es un artista, compositor y creador de Barcelona que desarrolla una propuesta musical dentro del hip-hop con influencias del funk y otras corrientes urbanas. Es autor de todas sus canciones y participa activamente en el desarrollo creativo de su proyecto artístico.

Su trayectoria incluye actuaciones ante miles de espectadores, colaboraciones internacionales, presencia en eventos vinculados a los Latin Grammy y proyectos de carácter social desarrollados en distintos países.

TikTok: @soyliljan www.tiktok.com/@soyliljan?_r=1&_t=ZN-972QhDGwnjS

Spotify: Lil Jan open.spotify.com/artist/0WmKpeOA69txzsdqHJodpx?si=nQAoGNenSd-DhUR4wSStNQ

Instagram: @soyliljan www.instagram.com/soyliljan?igsh=azdjeW9...

YouTube: Lil Jan

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