Luka Dončić revoluciona Madrid en dos jornadas históricas junto a Basketball Emotion y Jordan Brand

Luka Dončić, y Sergio Llull con los ganadores de The One - Luka Dončić, y Sergio Llull con los ganadores de

(Información remitida por la empresa firmante)

La superestrella de la NBA protagonizó dos eventos sin precedentes junto a Basketball Emotion y Jordan Brand, reuniendo a miles de aficionados en 48 horas

Madrid, 17 de junio de 2026.- Madrid ha vivido durante las últimas 48 horas una auténtica celebración del baloncesto de la mano de Luka Dončić. La estrella de la NBA protagonizó dos eventos de referencia impulsados por Jordan Brand y Basketball Emotion, empresa líder en la venta de material de baloncesto, que convirtieron a la capital en el epicentro del baloncesto europeo y reunieron a miles de aficionados en torno a la cultura basket.



La gira arrancó con una visita exclusiva a la tienda Basketball Emotion Megapark (en San Sebastián de los Reyes), donde Dončić compartió una tarde única junto a seguidores, creadores de contenido y amantes del baloncesto en una experiencia diseñada para acercar a una de las mayores figuras del deporte mundial a la comunidad local. Durante el encuentro, el jugador esloveno participó en una entrevista en directo conducida por Drafteados, respondió preguntas de los asistentes, participó en diferentes dinámicas con el público y compartió impresiones sobre su trayectoria, la temporada y su estrecha relación con la cultura sneaker.



La activación contó además con la participación de destacados creadores de contenido del universo baloncesto y cultura urbana, quienes tuvieron la oportunidad de probar junto al jugador las últimas novedades de su línea de calzado con Jordan Brand, las nuevas zapatillas Luka 5 y el modelo Luka 77,en una serie de retos celebrados sobre la propia pista de la tienda. La jornada concluyó entre firmas, fotografías y momentos inolvidables para los aficionados que pudieron disfrutar de una experiencia irrepetible junto a uno de los referentes del baloncesto mundial.



Durante su visita, Dončić volvió a mostrar el cariño que mantiene hacia la ciudad donde dio forma a su carrera profesional. El jugador recordó su llegada a Madrid con apenas 13 años y destacó el papel fundamental que la ciudad tuvo en su desarrollo personal y deportivo, reafirmando el vínculo especial que sigue manteniendo con la capital española: "Tengo muy buenos recuerdos de Madrid, es la ciudad por la que lo dejé todo a los 13 años para venir a jugar al baloncesto. Fue duro dejar todo en Eslovenia, pero fue la mejor decisión de mi vida, disfruté mucho de mi época aquí y tengo mucho cariño a esta ciudad y a todo lo que me ha dado", contestaba Luka a la pregunta de uno de los asistentes sobre su etapa en Madrid.



La celebración continuó el martes con la llegada de The One, la competición internacional de Jordan Brand que reúne a algunos de los mejores jóvenes talentos del baloncesto en formato uno contra uno. Madrid fue la primera parada europea del circuito, acogiendo el evento en las instalaciones del CB Getafe, donde jóvenes jugadores llegados de toda España compitieron en una jornada marcada por el espectáculo, la intensidad y el espíritu competitivo.



La presencia de Luka Dončić, acompañado también de Sergio Llull, elevó aún más la dimensión del evento. Ambos siguieron de cerca el desarrollo de la competición y compartieron la experiencia con los participantes, que tuvieron la oportunidad de demostrar su talento ante dos referentes del baloncesto mundial. Dončić disfrutó de los enfrentamientos sobre la pista y fue el encargado de entregar los premios a los ganadores que representarán a España en la siguiente fase de la competición, que se celebrará el próximo mes de julio en Los Angeles, donde competirán junto a algunos de los mejores talentos emergentes del baloncesto internacional.



"The One es una oportunidad increíble para que los jugadores demuestren su talento y sigan creciendo", comentaba Luka Dončić, "Ha habido muy buen nivel y he disfrutado mucho viendo a tantos jóvenes compitiendo con esta pasión, me recuerda a cuando yo tenía su edad".



La combinación de ambas activaciones ha permitido conectar con diferentes perfiles de aficionados, desde los seguidores más vinculados al rendimiento y al producto especializado hasta las nuevas generaciones de jugadores que sueñan con seguir los pasos de las grandes estrellas de este deporte. Con estos eventos, Basketball Emotion de la mano de una marca como Jordan Brand, reafirma su liderazgo de marca en el sector y consolidando su espacio físico como un punto de encuentro clave para el rendimiento deportivo en España.

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