Miguel Mestre ganó Clasificatorio Nacional de efootball de Zaragoza - Fejuves

(Información remitida por la empresa firmante)

La Azucarera de Zaragoza Jóven ha sido la sede del Clasificatorio Nacional de efootball de la Federación Española de Videojuegos (FEJUVES). El jugador valenciano Miguel Mestre volverá a representar a España en la European Esports Challenge

Madrid, 14 de septiembre.- Zaragoza ha sido la sede del Clasificatorio Nacional de FEJUVES para el simulador de fútbol de Konami: eFootball. La competición ha contado con los mejores jugadores de España. Y se volvió a imponer Miguel Mestre que ya ha representado a España en competiciones internacionales en múltiples ocasiones, siendo campeón de Europa (Portugal 2024) y Top4 en el Mundial de Riad.

El evento contó con distintas actividades, una zona de juego libre con Nintendo Switch para los asistentes, un Kahoot organizado por Cierzo esports, el sorteo de camisetas de la selección española de esports de Fejuves y el sorteo de una PlayStation5 entre todos los asistentes.

Los maestros de ceremonias fueron Ismael Moya “retr0gaming” y Ángel Use “Arbanies22”, muy conocidos en el gaming y sobretodo en Zaragoza porque son la voz de la feria local ZGamer.

El ganador del Torneo Open recibió una camiseta oficial del Real Zaragoza, que colaboró con el premio de la competición local. En la difusión del evento participó también la Tik Toker local Arrieta Alcañiz (@arriiieta)

Zaragoza, es uno de los referentes nacionales de los esports al acoger el clasificatorio de una de las sagas más míticas del panorama gaming nacional. También asistió al evento el piloto virtual de Zaragoza, Daniel Lafuente de la escuderia BMW, que representará a España en el juego iRacing en los próximos Global Esports Games, que se disputarán en Diciembre de 2026 en Los Ángeles (EEUU)

El evento ha generado un importante impacto online con más de un millón de impresiones en redes sociales, medios generalistas y especializados.

En palabras del presidente de la Federación, Ignacio Chamorro. “Ha sido un auténtico honor realizar el Clasificatorio Nacional de efootball en Zaragoza, por el nivel de compromiso de Zaragoza Jóven de sus técnicos y de los colaboradores.

He visto pocas sedes tan espectaculares como La Azucarera. Es uno de los comentarios positivos que nos hicieron los jugadores y participantes en el Clasificatorio.

Zaragoza tiene un firme compromiso con la juventud y con las nuevas realidades sociales con un especial vínculo con el entretenimiento digital y el gaming. Ya ha acogido finales, ferias y eventos de nuestro territorio, siempre con éxito y con alta participación.

Para Fejuves es importante destacar que la ayuda de Ruth Bravo y de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza para proyectar el talento español por el mundo. Estamos profundamente agradecidos y con muchas ganas de seguir haciendo historia en competiciones internacionales.”

Sigue todas las novedades del evento en las redes sociales de la Federación.

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Sobre FEJUVES- la Federación Española de Jugadores de videojuegos y esports:

FEJUVES es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports nace en octubre de 2020, como entidad representativa de los jugadores de videojuegos.

Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF) y en la Federación Internacional de Esports (IESF). Es una de las entidades fundadoras del Clúster de videojuegos promovido por el Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura.

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