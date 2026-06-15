MMT FEST 2026 descubre nuevas voces en una emocionante final internacional

Iam Campillo, ganador del concurso internacional de cantantes - MMT Fest

(Información remitida por la empresa firmante)

J Kbello y Lucy Calys y Tony Grox pusieron el broche final a una noche que reunió a artistas nacionales e internacionales y en la que Iam Campillo se coronó ganador del Concurso de Cantantes 2026

Madrid, 15 de junio de 2026.- La Plaza Central de Yumbo Centrum acogió anoche una de las citas más emblemáticas de MMT FEST 2026 con la celebración de la gran final del Concurso Internacional de Cantantes, un formato que desde hace años apuesta por descubrir nuevas voces y apoyar el talento emergente nacional e internacional.



Uno de los aspectos más destacados de esta edición volvió a ser el carácter multicultural del certamen. Sobre el escenario de MMT FEST 2026 actuaron Zac Costa (Cuba), Zektor (Venezuela), Paula Trejo (Gran Canaria), Runa (Barcelona), Natalia Bracho (Málaga), Jorge del Hierro (San Roque, Cádiz), Ruenda (Palma de Mallorca), Harley Kusa (Bélgica), Laura Bera (Asturias), Iam Campillo (Madrid) y Tina Cruz (Colombia), once artistas que demostraron un extraordinario nivel artístico y convirtieron la final en una auténtica celebración de la música y del talento emergente.



Finalmente, Iam Campillo se proclamó ganador del Concurso Internacional de Cantantes, seguido por Runa como primera finalista y Laura Bera como segunda finalista.



La difícil tarea de elegir a los ganadores recayó en un jurado formado por Arno Richartz, presidente de MMT FEST; el productor musical Juanma Leal; el cantante y vocal coach Luis Muñoz; la artista LucyCalys; el productor y DJ Tony Grox; el presentador Roberto Khampoff, así como por un jurado representante del público turista y otro del público residente. Todos ellos destacaron la calidad de las actuaciones y la complejidad de una decisión final marcada por el gran nivel mostrado por los participantes.



El ganador del certamen además la oportunidad de grabar y producir un single profesional, así como contar con una campaña de promoción artística durante un año, una iniciativa con la que MMT FEST busca acompañar y apoyar el desarrollo de nuevas carreras musicales.



La velada contó además con las actuaciones especiales de J Kbello, una de las revelaciones surgidas del Benidorm Fest, y del dúo formado por LucyCalys y Tony Grox, ganadores del Benidorm Fest 2026, que pusieron la nota musical a una noche dedicada al talento emergente.



La música continuó con las sesiones de varios DJs vinculados a la historia del festival. Sobre el escenario actuaron Arthurman, ganador de la DJ's Battle 2024; Pablo Morillo, vencedor de la edición de 2025; y DJ ANG3LLO, reciente ganador de la DJ's Battle 2026. Junto a ellos también participaron Juani Reyes y Ulises Acosta, completando una noche de música y celebración.



El Concurso Internacional de Cantantes forma parte de la esencia de MMT FEST, un festival que nació con la vocación de unir música, turismo, moda, gastronomía, sostenibilidad y cultura en un mismo espacio, convirtiendo a Maspalomas en un punto de encuentro para artistas, visitantes y profesionales de diferentes países.



Tras cuatro intensas jornadas, MMT FEST 2026 pondrá hoy el broche final con su esperado Multiconcierto, que reunirá en la Plaza Central de Yumbo Centrum a artistas nacionales e internacionales como Juan Magán, Cascada, Soraya, Bombai, Nancys Rubias, Sabrina, Divas, Ledes Díaz, Drea Elis y el propio IAM Campillo, ganador del Concurso Internacional de Cantantes 2026, en una gran fiesta de la música que volverá a convertir el sur de Gran Canaria en uno de los epicentros culturales del verano.

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