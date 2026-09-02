Movistar Plus analiza el regreso de la Premier League y los nuevos ciclos de Iraola y Maresca - Movistar Plus

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de septiembre de 2026.- La Premier League regresa a Movistar Plus con el mejor partido de cada jornada, en una temporada 2026-27 marcada por dos cambios de ciclo en los banquillos más importantes de la competición: el estreno de Andoni Iraola al frente del Liverpool y la nueva etapa del Manchester City de la mano de Enzo Maresca, que releva a Pep Guardiola tras una década en el cargo.

La competición inglesa afronta así uno de sus arranques de temporada más comentados de los últimos años, con dos de los proyectos más seguidos de Europa reconstruyéndose casi al mismo tiempo.

El debut de Iraola en Anfield

El Liverpool afronta la primera jornada de la Premier League con Andoni Iraola en el banquillo, tras su fichaje como sucesor de Arne Slot, destituido al término de la temporada anterior. Iraola llega procedente del Bournemouth, club al que dirigió durante varias campañas y en el que consolidó su reputación como uno de los entrenadores emergentes del fútbol inglés.

Su primer examen al frente de los 'reds' llega el 23 de agosto, cuando el equipo visita al Newcastle United a las 17:20 horas, en un partido que servirá como primera fotografía del proyecto deportivo que Iraola quiere construir en Anfield.

Manchester City inicia la era Maresca

En la segunda jornada, el 28 de agosto a las 20:50 horas, el Manchester City visitará al Crystal Palace en el primer compromiso relevante de Enzo Maresca como entrenador. El técnico italiano asume el banquillo 'citizen' tras la marcha de Pep Guardiola, quien puso fin a una década al frente del club en la que conquistó títulos de forma continuada y transformó al equipo en una referencia del fútbol europeo.

El encuentro ante el Crystal Palace marcará el inicio de una temporada que la Premier League seguirá con especial atención, al tratarse del primer curso del City sin Guardiola en el banquillo desde 2016.

Cómo seguir la Premier League en Movistar Plus

Movistar Plus emite el mejor partido de cada jornada de la Premier League a través del Plan Libre: Cine, Series y Deportes, disponible por 9,99 €/mes, sin permanencia y uno sea o no cliente de la operadora. La plataforma ofrece así seguimiento semanal de la competición inglesa, con especial atención a los partidos de los clubes que protagonizan los principales cambios de esta temporada.

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