OHAI Nazaré, glamping en el municipio pesquero más famoso de Portugal

Madrid, 16 de septiembre de 2025.-

Una experiencia única de naturaleza, confort y aventura a orillas del Atlántico

Nazaré, conocida mundialmente por sus olas gigantes y por su encanto de villa pesquera, se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de Portugal para los viajeros españoles. A solo 200 km de la frontera con España por la provincia de Badajoz, Nazaré ofrece la combinación perfecta de proximidad, autenticidad y belleza natural.



Principales puntos de interés en Nazaré

Sus calles empedradas, el ambiente marinero, la hospitalidad de sus gentes y la espectacularidad del Atlántico hacen de este rincón portugués una escapada ineludible. Entre los lugares de Nazaré de visita obligada figuran:



El Mirador del Sítio

Uno de los lugares más emblemáticos de Nazaré es el Mirador del Sítio, que ofrece una panorámica incomparable de la playa y del Atlántico. Desde allí se puede contemplar la grandeza de las olas que han dado fama internacional al municipio.



Mercado de pescado fresco

El mercado tradicional de pescado es otro de los grandes atractivos. Los visitantes pueden experimentar de primera mano la cultura marinera de la villa, disfrutando de la autenticidad de su gente y de la frescura de sus productos.



Playas y surf de talla mundial

Nazaré es también sinónimo de olas gigantes. Cada invierno, surfistas de élite llegan desde todo el mundo para desafiar las olas más grandes del planeta, ofreciendo un espectáculo único para locales y turistas.



Más allá de Nazaré: rutas cercanas imprescindibles

La ubicación estratégica de Nazaré permite al visitante explorar algunos de los lugares más destacados del centro de Portugal.



• Óbidos, con su castillo medieval y calles adoquinadas.



• Fátima, uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa.



• Coímbra, la ciudad universitaria con siglos de historia y tradición académica.



OHAI Nazaré: naturaleza y confort en un mismo lugar

En el enclave privilegiado de Nazaré se encuentra OHAI Nazaré, un complejo de glamping rodeado de pinares que ofrece a los visitantes una experiencia diferente. Diseñado para quienes buscan el contacto con la naturaleza sin renunciar al confort, OHAI Nazaré combina alojamientos modernos y sostenibles con servicios de primer nivel: piscinas exteriores e interiores, spa, restaurante con gastronomía local y actividades para familias.



El glamping es una alternativa ideal para el visitante español que desea desconectar de la rutina sin perder comodidades. Dormir bajo las estrellas en alojamientos integrados en el paisaje, despertarse con el aroma del bosque y tener el Atlántico a pocos minutos son parte de la propuesta que convierte a OHAI Nazaré en una experiencia inolvidable.



Acerca de OHAI

OHAI es una marca de resorts sostenibles especializados en glamping de alta gama. Con presencia en Portugal a través de OHAI Nazaré, ofrece experiencias únicas en espacios naturales protegidos, promoviendo el turismo responsable y el respeto por el medio ambiente. Su propuesta combina diseño, confort y sostenibilidad, consolidándose como referente en el sector del turismo experiencial al aire libre.





