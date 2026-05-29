Sevilla se convierte en la capital internacional del pádel amateur con el XII Master SNP Heineken 0,0

Master Internacional SNP XI Edición - SNP

(Información remitida por la empresa firmante)

Doce ediciones, más de 100.000 jugadores y cinco países representados consolidan al Master Internacional SNP como el mayor cierre de temporada del pádel amateur

Sevilla, 29 de mayo de 2026.- Sevilla acogerá los días 29, 30 y 31 de mayo y 5, 6 y 7 de junio el XII Master Internacional SNP Heineken 0,0, el gran cierre de temporada de las Series Nacionales de Pádel (SNP) y el mayor encuentro del pádel amateur internacional. La competición se disputará en ICÓNICO Sports Club e Iron X Deluxe, dos de los clubes de referencia de la ciudad.



Los 96 equipos finalistas, los 12 mejores de cada una de las categorías Grand Slam, 1000, 500 y Future, llegan a Sevilla tras una temporada en la que han competido jugadores de España, México, Suecia, Italia y Portugal, consolidando la dimensión internacional de SNP.



"El Master Internacional es la fiesta que se merecen y la prueba de que el pádel amateur tiene su propia gran cita anual", afirma Emilio Ramírez, Co-CEO de SNP.



Una temporada de récords

En esta 12.ª edición, SNP ha reunido a más de 100.000 jugadores integrados en cerca de 4.000 equipos repartidos por más de 1.000 clubes. El formato de la competición - liga, playoffs y Masters - disputado entre septiembre y junio, ha permitido que se jueguen más de 100.000 partidos oficiales a lo largo de la temporada.



De todos ellos, solo los 96 mejores equipos, los 12 mejores de cada categoría, han conseguido clasificarse para disputar en Sevilla el gran Master Internacional SNP Heineken 0,0.



Mucho más que competición

Además del torneo oficial, el Master Internacional SNP Heineken 0,0 ofrecerá una experiencia 360.º para jugadores, acompañantes y aficionados: Village experiencial, activaciones de marca, música en directo, degustaciones, Photo Booth 360.º, sesiones DJ y la SNP Galaxy Master Party.



Marcas que acompañan a SNP

El evento cuenta con Heineken 0,0 como Naming Sponsor y cerveza oficial, junto con VOLVO, ADIDAS, BABOLAT, LÕK, PADEL MARKET, VITAMIN WELL & NOCCO, WILLIAMS & HUMBERT y SCIENTIFFIC NUTRITION.



Sobre SNP Galaxy, la nueva red social del pádel

Las Series Nacionales de Pádel también dan acceso a SNP Galaxy, la plataforma digital y punto de encuentro del ecosistema SNP. Un espacio donde el jugador centraliza toda su experiencia competitiva: organiza partidos, sigue su ranking, consulta resultados, conecta con otros jugadores y accede a todos los servicios y beneficios incluidos por formar parte de la mayor comunidad amateur de pádel.



Más información en:



mastersnp.com



snpgalaxy.com

Contacto

Emisor: SNP

Nombre contacto: Carmen

Descripción contacto: Series Nacionales de Pádel

Teléfono de contacto: 661918007



