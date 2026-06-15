‘SkyFall’, la experiencia de vuelo más extrema aterriza en Xanadú

SkyFall en Xanadú - SKYFALL-XANADÚ

- Se trata de un simulador de aviación de última generación que permite al visitante ponerse al mando de una cabina de avión real mientras experimenta una situación crítica de emergencia en pleno vuelo

- Situado en el parking frente a la puerta 2 de acceso al centro, ‘SkyFall’ es la primera experiencia de su clase en el mundo rodada por pilotos profesionales en activo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de junio de 2026.- ‘SkyFall’, la experiencia de aviación más extrema aterriza en Xanadú para recrear la emoción de un vuelo real a través de un simulador de última generación. Gracias a esta propuesta de ocio inmersiva, el visitante tendrá la oportunidad de ponerse a los mandos de una cabina de avión construida sobre un fuselaje real, con movimiento total, pantallas curvas de ultra alta resolución sin puntos ciegos y audio espacial.

Situado en el parking exterior frente a la puerta 2 de acceso al centro, ‘SkyFall’ es la primera experiencia de su clase en el mundo en la que cada sacudida, cada alarma y cada decisión ha sido rodada por pilotos profesionales en activo. Más allá del simulador, la propuesta integra además un recorrido completo de “experiencia aeroportuaria” con un recorrido de check-in, espera, embarque y salida.

17 minutos de pura adrenalina

Los visitantes que quieran vivir la experiencia podrán además elegir entre tres escenarios distintos, con tres historias diferentes, tres niveles de intensidad y una misma duración: 17 de minutos de pura adrenalina.

El primero de ellos es ‘Rescate en el Río Hudson’ (SFX-001), un aterrizaje de emergencia en el corazón de Nueva York, en el que se tendrán que tomar decisiones críticas mientras el motor falla y el agua está cada vez más cerca.

La segunda simulación es ‘Tormenta nocturna’ (SFX-002), un vuelo ciego entre truenos y relámpagos en la que habrá que confiar en los mandos del avión mientras la tormenta más brutal de la noche pone a prueba los límites y nervios del piloto.

La última de las experiencias es ‘Pérdida de motores sobre los Alpes’ (SFX-003), en la que los motores se apagan a 11.000 metros sobre las cumbres nevadas en un planeo sin retorno

Programa especial ‘Miedo a volar’

Además de las tres situaciones de emergencia, ‘SkyFall’ ofrece también un programa especial para superar el miedo a volar. A través de una experiencia inmersiva en la cabina, el visitante vivirá el vuelo desde dentro con el objetivo de transformar la ansiedad en confianza.

Durante el vuelo, el visitante lleva unos auriculares con una narración tranquilizadora y explicaciones técnicas de un piloto profesional activo.

‘SkyFall’ se suma al resto de experiencias exclusivas ya presentes en Xanadú como la pista cubierta de esquí SnoZone, Bolera Ilusiona, Atlantis Aquarium, Cinesa Luxe o Pirate Golf. Unas propuestas diferenciadoras e innovadoras dirigidas para todas las edades que han posicionado al centro en un referente en ocio y entretenimiento en el sector y en la Comunidad de Madrid.

SkyFall

Xanadú (A-5. Salida 22)

Simulador exterior parking frente a puerta de acceso 2.

De jueves a domingo en horario de 10:00 a 22:00 horas.

Reserva de entradas: SkyFall

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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