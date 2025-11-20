El turismo de cruceros sigue creciendo; destinos favoritos para 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre.- El turismo de cruceros mantiene su crecimiento sostenido en España, impulsado por la búsqueda de viajes organizados, experiencias más completas y la facilidad para reservar online. Según datos internos de Vayacruceros.com, una de las agencias especializadas más consolidadas del sector, los viajeros muestran un creciente interés por rutas en el Mediterráneo, Caribe y Norte de Europa de cara a la temporada 2026.

Según los datos portuarios hasta septiembre de 2025, los puertos españoles han recibido 10,21 millones de pasajeros de cruceros, lo que supone un incremento del 11,8% respecto al mismo periodo de 2024. Este ritmo de crecimiento supera ampliamente al registrado por otros medios de transporte, como el aéreo, y confirma la consolidación del sector en España.

El aumento responde tanto a la mayor llegada de barcos como al incremento de pasajeros, impulsado por la incorporación de nuevas embarcaciones y por la posición estratégica de España como uno de los puertos clave del Mediterráneo. Para 2026 se prevé la entrada en servicio de buques más eficientes y tecnológicos, así como una mejora progresiva de las infraestructuras portuarias. Navieras como Royal Caribbean, MSC Cruises o Norwegian Cruise Line ya han anunciado un refuerzo de sus operaciones en el país, lo que apunta a un nuevo récord histórico de cruceristas en la próxima campaña.

En los últimos meses, las búsquedas y reservas vinculadas a cruceros también han experimentado un crecimiento notable, especialmente entre familias, parejas que buscan escapadas cerradas y viajeros que priorizan la comodidad logística frente a otros tipos de viaje. Las salidas desde puertos españoles —como Barcelona, Valencia o Málaga— continúan ganando peso gracias al aumento de navieras que amplían su oferta desde España.

Tendencias que marcarán 2026

Los datos analizados muestran una clara preferencia por itinerarios que combinan cultura, playa y gastronomía. Las rutas cortas en el Mediterráneo Occidental siguen siendo las más populares, especialmente entre quienes buscan una primera experiencia en crucero. También crece el interés por destinos exóticos como el Caribe y por los cruceros de verano por el Norte de Europa.

Otra tendencia destacada es el auge de los cruceros de expedición, un formato que combina navegación en barcos de menor capacidad, naturaleza en estado puro y actividades guiadas por expertos. El interés en este tipo de viajes ha aumentado especialmente entre aquellos que buscan experiencias más auténticas y destinos menos masificados, como Islandia, Noruega o regiones árticas.

Asimismo, continúan al alza los cruceros temáticos, las vacaciones multigeneracionales y los itinerarios que integran wellness, gastronomía de autor o espectáculos a bordo.

Top 5 destinos más reservados por los españoles para 2026

Según los registros analizados, estos serán los itinerarios con mayor demanda:

Mediterráneo Occidental

Islas Griegas

Fiordos Noruegos y Norte de Europa

Canarias & Madeira

Caribe Mexicano y Caribe Sur

Este ranking se basa en el análisis de miles de búsquedas y reservas efectuadas durante 2025.

Perspectivas para 2026

Las previsiones apuntan a que 2026 será uno de los años de mayor demanda, tanto por la ampliación de rutas desde puertos españoles como por la incorporación de nuevos barcos al mercado. Las tendencias se orientan hacía viajes más personalizados, mayor interés por promociones exclusivas y un crecimiento sostenido de las reservas online.

Sobre Vayacruceros.com

“Observamos que cada vez más personas ven el crucero como una forma cómoda de viajar, con todo incluido y sin complicaciones logísticas”, explican desde la compañía. “La clave está en disponer de rutas para todos los perfiles: desde quienes buscan relax hasta los que prefieren experiencias más activas o itinerarios de larga distancia.”

Vayacruceros es una agencia online especializada en cruceros con más de 15 años de experiencia. Colabora con las principales navieras del mundo y ofrece un buscador avanzado, descuentos exclusivos y asesoramiento personalizado para todo tipo de viajeros.

