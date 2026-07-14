U.S. Polo Assn. regresa como patrocinador oficial de la Royal Charity Polo Cup 2026

Equipo de U.S. Polo Assn. recibe el trofeo - Chris Jackson – Getty Images

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca deportiva global vuelve a apoyar el evento benéfico de polo impulsado por el príncipe de Gales, que este año ha recaudado más de un millón de libras para diez organizaciones benéficas del Reino Unido

Madrid, 14 de julio de 2026.-

U.S. Polo Assn., la marca deportiva global, en colaboración con Brand Machine Group (BMG), su socio licenciatario en el Reino Unido, ha regresado como patrocinador oficial del equipo y de la equipación de la DMMI Royal Charity Polo Cup 2026. El prestigioso evento benéfico se celebró el pasado 10 de julio en el histórico Guards Polo Club de Flemish Farm, situado en Windsor Great Park.



Su Alteza Real el Príncipe de Gales volvió a ejercer como capitán del equipo de U.S. Polo Assn. en esta cita anual, que reunió a distinguidos invitados y jugadores de primer nivel para disfrutar de una jornada marcada por la competición amistosa y la solidaridad a través del deporte del polo. El Príncipe de Gales disputó un emocionante torneo en formato round robin frente a los equipos Manta Marine y The Mirror Polo Team.



El evento ofreció un alto nivel de juego por parte de todos los participantes y concluyó con la revalidación del título conseguido el año anterior por parte del equipo de U.S. Polo Assn., capitaneado por el Príncipe de Gales. La Royal Charity Polo Cup continúa siendo uno de los acontecimientos más destacados de la temporada británica de polo para U.S. Polo Assn., al combinar deportividad, excelencia ecuestre y compromiso solidario.



Royal Charity Polo Cup 2026, de un vistazo



Equipos participantes



• U.S. Polo Assn. Team: Su Alteza Real el Príncipe de Gales, Mark Tomlinson, Aiyawatt Srivaddhanaprabha y Amr Zedan.



• Mirror Polo Team: Rafi Bruckner, Steve Cox, Sarkis Gabrelian y Nico Roberts.



• Manta Marine Team: James Beh, Jovey Beh, Mohamed Ndao e Ivan Rubinich.



Fecha: 10 de julio de 2026.



Lugar: Guards Polo Club de Flemish Farm, Windsor Great Park (Inglaterra).



Jugador más valioso (MVP): Rafi Bruckner (Mirror Polo Team).



Mejor poni de polo: Chechu, montado por Su Alteza Real el Príncipe de Gales (U.S. Polo Assn. Team).



En el que supone su octavo año consecutivo apoyando este evento, U.S. Polo Assn. equipó a todos los jugadores, árbitros y jueces de línea con camisetas técnicas diseñadas específicamente para la ocasión. Además, entregó a los asistentes un exclusivo lote de obsequios conmemorativos compuesto por una bolsa de lona, una funda de almohada de seda, un pin de solapa, gorras co-brandeadas creadas en exclusiva para esta edición y el último número anual de la revista Field X Fashion.



La marca también dio protagonismo a su campaña internacional de polos An Icon Born from the Game™ durante todo el torneo mediante la presencia de su imagen en las equipaciones de los jugadores y en las etiquetas de las bolsas de polos expuestas en la zona de hospitalidad, reforzando así el origen deportivo de la marca y la evolución del polo como una de las prendas más icónicas y duraderas del mundo de la moda.



"Nos enorgullece volver a apoyar, por octavo año consecutivo, a Su Alteza Real el Príncipe de Gales como capitán del equipo de U.S. Polo Assn. en este evento benéfico inspirado en el deporte", afirmó J. Michael Prince, presidente y consejero delegado de USPA Global, la compañía que gestiona la marca global U.S. Polo Assn.



"Junto con nuestros socios de Brand Machine Group, es un honor contribuir a aumentar la concienciación y el apoyo económico a las organizaciones benéficas oficiales del Príncipe y la Princesa de Gales, cuyo trabajo tiene un impacto significativo en todo el Reino Unido", añadió.



El evento filantrópico recaudó más de un millón de libras esterlinas para diez organizaciones benéficas respaldadas por el Príncipe y la Princesa de Gales. Con la aportación conseguida en la edición de 2026, el importe total recaudado durante los Royal Charity Polo Days celebrados en el Reino Unido en los últimos 15 años supera ya los 15 millones de libras esterlinas.



Las organizaciones beneficiarias son: Evelina London Children's Hospital, Forward Trust, Maternal Mental Health Alliance, Royal Navy and Royal Marines Charity, The Passage, The Royal College of Paramedics, Shout, Ty Hafan, Wales Air Ambulance y We Are Farming Minds.



Además del patrocinio de U.S. Polo Assn. como patrocinador oficial del equipo y de la equipación, la DMMI Royal Charity Polo Cup 2026 contó con el respaldo de un destacado grupo de colaboradores. DMMI ejerció como patrocinador principal; Manta Marine Technologies y The Mirror Polo Team participaron como patrocinadores de equipos; Moët & Chandon y Whispering Angel fueron los patrocinadores de bebidas; AP & Co. se encargó del servicio de catering; Audi patrocinó el premio al Jugador Más Valioso y la familia Cox, de Oklahoma, el galardón al Mejor Poni de Polo. En conjunto, estos colaboradores contribuyeron a reforzar la experiencia del torneo y su misión solidaria.



"Cada año la Royal Charity Polo Cup continúa creciendo tanto en impacto como en prestigio, y U.S. Polo Assn. se enorgullece de formar parte de su éxito", señaló Boo Jalil, CEO de Brand Machine Group.



"Nuestra colaboración nos permite estrechar aún más el vínculo entre nuestra marca global y el deporte del polo, al tiempo que apoyamos un evento que reúne moda, deporte y solidaridad de una forma significativa", añadió.



Los aficionados al polo también podrán disfrutar este verano del premiado programa Breakaway: Polo in Europe, que se emitirá en ESPN, TNT y Eurosport, mostrando algunos de los acontecimientos deportivos más destacados del continente. El episodio también estará disponible en el canal de YouTube de Global Polo.



El Guards Polo Club es uno de los cuatro únicos clubes del Reino Unido que organizan torneos de élite, entre ellos la Royal Charity Polo Cup. Fundado en 1955 con el nombre de Household Brigade Polo Club bajo la presidencia de Su Alteza Real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, adoptó su denominación actual en 1969 y suma ya cerca de 70 años como uno de los principales referentes del polo internacional.



Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890. La marca está presente en más de 190 países, cuenta con más de 1.200 tiendas propias en todo el mundo y miles de puntos de venta adicionales, ofreciendo prendas de vestir, calzado y accesorios para hombre, mujer y niño.



Patrocina algunos de los principales torneos internacionales de polo, entre ellos el U.S. Open Polo Championship, celebrado anualmente en el National Polo Center de The Palm Beaches. Gracias a sus acuerdos con ESPN, TNT, Eurosport, Star Sports y BeIN Sports, varios de los campeonatos de polo más importantes del mundo llegan actualmente a millones de aficionados.



Recientemente, U.S. Polo Assn. ha sido reconocida por USA Today como una de las marcas más fiables de Estados Unidos y figura de forma habitual entre las principales licenciatarias deportivas del mundo junto a la NFL, el PGA Tour y la Fórmula 1, según License Global. Asimismo, ha recibido diversos reconocimientos internacionales por su crecimiento global y por sus contenidos relacionados con el deporte.



Para saber más: globalpolo.com



Sobre Brand Machine Group (BMG)

Brand Machine Group (BMG) es un referente internacional en innovación dentro del sector de la moda. Con más de cuatro décadas de experiencia, la compañía se ha consolidado como fabricante vertical y especialista mundial en licencias. Trabaja junto a marcas líderes desarrollando un proceso integral de diseño, fabricación y distribución de productos en categorías como moda, deporte, outdoor y hogar, tanto para adultos como para público infantil y accesorios.



Su cartera de marcas incluye, entre otras, U.S. Polo Assn., Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture, Franklin & Marshall, Elle Junior y Ben Sherman. Además, BMG mantiene su compromiso con la sostenibilidad y las prácticas empresariales éticas garantizando la transparencia en toda su cadena global de suministro y el cumplimiento del ETI Base Code.



Más información en brandmachinegroup.com







Contacto

Nombre contacto: Shannon Stilson

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing Deportivo y Medios de U.S. Polo Assn.

Teléfono de contacto: +1 561 227 6994



