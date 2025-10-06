Vallsur acoge una exposición privada sobre Indiana Jones con más de 500 objetos únicos

(Información remitida por la empresa firmante)

· El vallisoletano Antonio de Prada es el autor de esta colección y ofrece un recorrido por cuatro décadas de búsqueda y recopilación de objetos vinculados al famoso arqueólogo

Valladolid, 6 de octubre de 2025.- Del 3 al 18 de octubre, Vallsur será el escenario de una cita única para los amantes del cine y del coleccionismo con la exposición ‘La X marca el lugar’, con más de 500 piezas relacionadas con el universo de Indiana Jones, procedentes de la colección privada del vallisoletano Antonio de Prada.

La muestra, que toma su nombre de una de las frases más icónicas de la saga, es el resultado de toda una vida dedicada a la búsqueda de tesoros por parte del coleccionista De Prada, un recorrido por cuatro décadas de búsqueda y recopilación de objetos vinculados al arqueólogo más famoso del cine.

Una experiencia inmersiva que transportará a los visitantes al mundo de las películas: desde figuras de acción y réplicas de artefactos hasta libros, cómics y piezas singulares, objetos únicos, especiales, raros, divertidos, e incluso “feos”, la exposición invita a los visitantes a sumergirse en el espíritu de aventura que caracteriza al famoso arqueólogo.

“Esta exposición es un sueño hecho realidad. Es un homenaje a Indiana Jones y a la pasión que ha despertado en mí y en millones de personas en todo el mundo. A los ocho años me cautivó Indy y ahora quiero revivir en Valladolid esa aventura y mostrar las reliquias de muchos años dedicados a encontrar piezas únicas en mercadillos, ferias y librerías de todo el mundo, donde he evitado comprar en Internet”, señala Antonio de Prada, comisario de la exposición.

La exposición no solo busca rendir tributo a la saga cinematográfica, sino también transmitir la filosofía que la inspira: “la arqueología es una búsqueda, un trabajo arduo que va más allá de las "X" en los mapas”. Antonio de Prada, el autor de esta colección, se siente identificado con esta idea que intenta transmitir Indy, puesto que todas las piezas recopiladas a lo largo de estos cuarenta años son el resultado de una búsqueda intensa y persistente.

Exposición Indiana Jones: ‘La X marca el lugar’

· Fecha: Del 3 al 18 de octubre.

· Horario: de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

· Lugar: Centro Comercial Vallsur. (Primera Planta)

· Comisario: Antonio de Prada

GRATUITO.

