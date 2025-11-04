WAH Show; el caso de éxito que ha transformado el entretenimiento - WAH SHOW MADRID

Madrid, 04 noviembre de 2025 – En un momento en el que la industria del entretenimiento busca nuevas fórmulas para emocionar, WAH Show se ha consolidado como un fenómeno cultural y empresarial sin precedentes. Desde su estreno, el espectáculo ha superado las 1.000 funciones en Madrid, recibiendo a más de 450.000 espectadores y posicionándose como una de las experiencias más innovadoras y valoradas de Europa.

Así nació el show más espectacular del mundo

De un sueño a una nueva forma de entender el espectáculo

La historia de WAH comenzó en 2015, cuando dos creadores de mundos distintos decidieron unir fuerzas para romper las reglas del espectáculo tradicional. Así nació Music Has No Limits, una productora española que recorrió escenarios internacionales —desde el Lincoln Center de Nueva York hasta los Carnavales de Venecia— con una propuesta única: fusionar estilos tan opuestos como el barroco y el heavy metal, el flamenco y el funk, el jazz y la electrónica.

Años después, esa visión se materializó en un concepto aún más ambicioso: WAH Show, una experiencia inmersiva de gran formato ubicada en El Espacio WAH en IFEMA Madrid, donde la música, la gastronomía y la emoción se unen en un mismo lugar.

Una experiencia total 100 % Made in Spain

WAH Show no es un espectáculo al uso, sino un viaje de más de cinco horas dividido en tres actos:

Un Food Hall con estaciones gastronómicas internacionales y actuaciones en directo.

Un show musical de gran formato, con más de 40 artistas reinterpretando la banda sonora de nuestras vidas.

Y un cierre vibrante en La Catedral, donde la celebración continúa con música, cócteles y una atmósfera inolvidable.

Concebido, producido y desarrollado íntegramente en España, el proyecto ha sido reconocido por Tripadvisor entre el 10% las mejores experiencias del mundo, convirtiéndose en un símbolo de creatividad y producción nacional con proyección internacional.

Más allá del espectáculo: un modelo de marca y negocio

El éxito de WAH Show no reside solo en su propuesta artística, sino en su capacidad de fusionar música, gastronomía, tecnología y un espectáculo de primer nivel.

Además de sus funciones regulares, el espacio se ha posicionado como referente para eventos corporativos y MICE, acogiendo más de 150 grandes eventos privados y 1.200 grupos de empresa. Un modelo que demuestra cómo el entretenimiento puede convertirse en una poderosa herramienta de conexión emocional y de posicionamiento para marcas.

Mil funciones después, la emoción sigue creciendo

Las más de 1.000 funciones celebradas en septiembre marcaron un punto de inflexión: no como un final, sino como el inicio de una nueva etapa.

Hoy, WAH continúa con su quinta temporada, ampliando su propuesta gastronómica y musical, e incorporando experiencias temáticas —como WAHlloween y próximamente NaviWAH— que refuerzan su capacidad de transformación y conexión con el público.

Porque en WAH, cada función es distinta, cada espectador lo vive de una manera única, y cada noche recuerda que la música y la emoción no entienden de límites.

Horarios, entradas y cómo vivirlo todo

WAH Show estará disponible de jueves a domingo con funciones en distintos horarios:

Jueves a sábado: comienzo a las 19:30

Sábados y domingos (matinal): comienzo a las 13:30

Entradas desde 41 € y opciones VIP desde 91 €, además de packs especiales para grupos y celebraciones, con la posibilidad de diseñar experiencias a medida.

Disponibles en www.wahshow.com o llamando (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h; sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 h)

