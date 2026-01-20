10 de los 50 hospitales privados con mejor reputación de España son de Vithas, según el ranking MRS

Fachada Vithas Valencia - Vithas

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre escala al Top 10 del Monitor de Reputación Sanitaria, elaborado con más de 11.000 encuestas entre médicos, enfermeros, directivos y periodistas de salud y asociaciones de pacientes

(Información remitida por la empresa firmante)

“Que 1 de cada 5 hospitales privados españoles con mejor reputación sea de Vithas no es fruto del azar, sino el resultado del compromiso diario de nuestros 12.600 profesionales con la calidad asistencial”, ha destacado el Dr. Pedro Rico, CEO de Vithas

Madrid, 20 de enero de 2026. Diez de los 50 hospitales privados con mejor reputación de España son de Vithas, según el ranking del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco Salud. Uno de ellos, el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, ha escalado al Top 10 de los hospitales mejor reputados en la undécima edición de un estudio que es considerado la radiografía más completa de la sanidad española pública y privada

Así, Vithas ha situado otros 9 de sus hospitales entre los 50 mejores: Vithas Xanit Internacional, Vithas Sevilla, los hospitales universitarios Vithas Madrid Arturo Soria, La Milagrosa y Aravaca, Vithas Vigo, Vithas Málaga, Vithas Castellón, y Vithas Valencia Consuelo.

En todos los casos, los hospitales Vithas han mejorado su votación y su posición respecto a la edición anterior. En el caso del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre ha subido cinco puestos; Vithas Xanit Internacional ha escalado nueve; Vithas Arturo Soria ha ganado seis posiciones; Vithas La Milagrosa ha subido 10 puestos; Vithas Vigo ha pasado del puesto 50 al 35; Vithas Málaga ha escalado 25 posiciones y Vithas Castellón ha ganado 18. Además, Vithas Sevilla, Vithas Madrid Aravaca, Vithas Valencia Consuelo y Vithas Almería han entrado directamente a los puestos 26, 42, 49 y 73 respectivamente.

“Que 1 de cada 5 hospitales privados españoles con mejor reputación sea de Vithas no es fruto del azar ni del criterio subjetivo de un jurado. Es el resultado del compromiso diario de nuestros 12.600 profesionales y directivos con la calidad y la experiencia de paciente, a quienes felicito y agradezco su esfuerzo. También, del libre criterio de miles de profesionales sanitarios y otros actores relevantes del sector salud, y del análisis riguroso de cientos de indicadores objetivos de resultados clínicos”, subraya el CEO de Vithas, Dr. Pedro Rico.

Referencia en los servicios de Urgencias y Oncología Radioterápica

En el análisis por especialidad y servicios hospitalarios, los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Madrid La Milagrosa también ocupan posiciones destacadas. En concreto, el servicio de Urgencias del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre ocupa la sexta posición de este ranking y el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa se sitúa en la decimotercera posición en la especialidad de Oncología Radioterápica. En ambos casos, el análisis agrupa a los hospitales públicos y privados con mejor reputación de España.

Un reconocimiento basado en la opinión de más de 11.000 profesionales

El MRS es un estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española. Para su elaboración, en esta undécima edición se han realizado 11.010 encuestas a distintos profesionales del sector sanitario, que supone un incremento del 24% respecto al volumen de entrevistas realizadas el año anterior.

El perfil de profesionales que ha respondido a estas encuestas incluye especialistas, médicos de familia, gerentes y directivos de hospitales, personal de enfermería, directivos de empresas farmacéuticas, profesionales sanitarios en el ámbito de farmacia hospitalaria, periodistas y asociaciones de pacientes.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud + .

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

Vithas.es

Goodgrower.com

Síguenos en: LinkedIn Instagram TikTok Facebook X Youtube

Contacto

Emisor: Borja Gómez Duomo Comunicación- Gabinete de prensa de Vithas

Contacto: 601 119 580 / 913 119 290

borja_gomez@duomocomunicacion.com/

comunicacion@vithas.es