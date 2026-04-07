65 personas mueren al día en España a consecuencia de las bacterias resistentes a los antibióticos

Domingo Gargallo, director de Funditec Research Health - Funditec

Según Domingo Gargallo, director de Funditec Research Health, las cifras oficiales están subestimadas, las muertes reales pueden llegar hasta los 65 al día y las causas son el uso excesivo de los antibióticos y la falta de innovación: “en los últimos 50 años no se han descubierto antibióticos nuevos”

Los expertos solicitan urgentemente la colaboración de las administraciones público- privadas para crear una estrategia sólida en la creación de nuevos antibióticos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de abril de 2026.- En el Día Mundial de la Salud, los expertos alertan de la resistencia bacteriana como una de las principales amenazas mundiales y apuntan a la necesidad indispensable de descubrir nuevos antibióticos para hacer frente a la que se denomina ‘pandemia silenciosa, con la administración pública asumiendo un papel protagonista.

Desde la dirección de Funditec Research Health, Domingo Gargallo-Viola, explica que según los últimos informes oficiales (2023), existen registros de 24.000 muertes a consecuencia de la resistencia a antibióticos, pero para los experto estas cifras están “claramente subestimadas” e inciden en que las muertes reales podrían “estar en torno a 65 al día” e insisten que “si no se toman medidas urgentes, en España, las muertes totales provocadas podrían duplicarse y hasta llegar hasta la pérdida de 40.000 vidas humanas en 2050”.

A nivel mundial, el microbiólogo Gargallo-Viola, explica que “cada 6 segundos la resistencia bacteriana a los antibióticos provoca la pérdida de una vida humana”. Los fallecimientos por esta causa se aproximan anualmente a 1,3 millones y de manera indirecta la cifra asciende a 4,5 millones de muertes anuales”. Ante este escenario, desde Funditec reconocen a la resistencia bacteriana como “una de las mayores amenazas para la salud global en el siglo XXI”.

La falta de inversión y el mal uso de los antibióticos

Desde Funditec Research Health, comprometidos con los grandes retos de la salud teniendo a la innovación como gran aliada para el descubrimiento y desarrollo de agentes antiinfecciosos, señalan que esta ‘pandemia silenciosa’ es un problema crónico que “exige políticas coordinadas en distintos frentes, sostenibles a largo plazo y con carácter global”.

Las dos causas fundamentales de la problemática son el uso excesivo e inadecuado de antibióticos durante décadas y la falta de innovación e inversión para descubrir nuevos antibióticos. En esta línea, el director de Funditec Research Health, expone que “no se han descubierto nuevas clases de antibióticos en los últimos 50 años” y reconoce que “sin políticas sanitarias específicas que frenen la resistencia a los antibióticos, y sin inversión en recursos e innovación para descubrir nuevas clases de antibióticos, en el periodo entre 2026-2050, las estimaciones en términos acumulados pronostican la pérdida de entre 60 y 80 millones de vidas humanas”.

Para el microbiólogo resulta “imprescindible” impulsar la investigación y la innovación público y privada para disponer de una infraestructura que descubra nuevas clases de antibióticos. “España debe dedicar más recursos para fomentar la investigación en este campo con carácter internacional con el fin de paliar el vacío provocado por el desinterés de las empresas farmacéuticas”, añade.

Un nuevo modelo para posicionar a España

Al mismo tiempo que aplauden la sólida estrategia de España con medidas concretas y eficientes para preservar la eficacia de los antibióticos mediante el uso responsable, Gargallo- Viola reconoce que “aunque España está bien posicionada en salud pública no es un líder en innovación farmacéutica y juega un papel muy limitado al descubrir nuevas clases de antibióticos”, reflexiona el experto

A pesar de los millones de muertes anuales, la resistencia a los antibióticos no se percibe como una grave amenaza. Domingo Gargallo Viola reconoce que “la invisibilidad” se explica porque “no provocan brotes espectaculares ni escenarios de crisis globales de gran interés mediático y, además, se ha normalizado en algunos entornos hospitalarios las infecciones por bacterias multirresistentes”.

El mercado de los antibióticos es un mercado de baja rentabilidad para las empresas farmacéuticas. Funditec insiste en apostar por los modelos públicos- privados, con implicación de los gobiernos, la OMS y fundaciones sin ánimo de lucro. Recuerdan que la amenaza tiene consecuencias económicas directas a nivel mundial y en los servicios sanitarios porque “las bacterias no entienden de fronteras y todos estamos expuestos a infecciones por organismos multirresistentes”, concluye el director de Funditec Research Health.

SOBRE FUNDITEC

Funditec es una fundación tecnológica con más de 20 años de trayectoria, acreditada como centro tecnológico desde 2021, con sedes en Madrid y Barcelona, y un equipo de más de 120 investigadores. Desde su creación en 2003, Funditec ha trabajado en más de 250 proyectos de innovación en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía, la salud, los materiales avanzados o la ciberseguridad.

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