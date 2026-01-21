Aracomplex Plus se reformula para reforzar el apoyo nutricional en pacientes oncológicos - Arafarma Group S.A

Madrid, 21 de enero de 2026.-

En un contexto de aumento de enfermedades crónicas y oncológicas en España, el cuidado nutricional adquiere un papel esencial en la recuperación y la calidad de vida de los pacientes. En este escenario, Arafarma Group S.A., laboratorio farmacéutico español con más de veinte años de trayectoria en innovación en salud, presenta la nueva reformulación de Aracomplex Plus, un complemento alimenticio diseñado para apoyar las funciones del organismo y ofrecer un aporte extra de energía en etapas de alto estrés físico debido a procesos patológicos o tratamientos intensivos.

Aracomplex Plus se ha consolidado desde su lanzamiento como una referencia en el acompañamiento nutricional de personas con bajas defensas o fatiga derivada de procesos oncológicos. Su nueva versión amplía este compromiso mediante una fórmula mejorada que integra extractos naturales, vitaminas y minerales cuidadosamente seleccionados, con el objetivo de fortalecer el sistema inmunitario y reducir el cansancio y la anemia asociados a déficits nutricionales.

Composición avanzada y alta biodisponibilidad

La reformulación incorpora una combinación sinérgica de ingredientes activos que optimizan la respuesta del organismo. Entre ellos destacan los extractos de maca, brócoli y aguacate, superalimentos conocidos por su capacidad antioxidante y su aporte de fitonutrientes esenciales. Además, la presencia de vitaminas del grupo B, junto con las vitaminas D y E, contribuye al metabolismo energético y al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Por su parte, minerales como magnesio, zinc y selenio apoyan la protección celular frente al daño oxidativo y favorecen la función muscular y cognitiva.

La fórmula se presenta en formato comprimido bucal, una innovación que garantiza una mejor biodisponibilidad y absorción de los principios activos, maximizando así su eficacia. Este formato también mejora la comodidad del paciente, al permitir una toma sencilla y sin necesidad de agua.

Compromiso con la investigación y el paciente

Con presencia en más de 25 países, Arafarma Group S.A reafirma su compromiso con la innovación y la investigación aplicada a la salud. Su enfoque se centra en ofrecer productos de calidad contrastada, desarrollados bajo estrictos estándares farmacéuticos. Aracomplex Plus representa un paso más en su misión de acompañar a pacientes oncológicos y personas con necesidades nutricionales específicas.

El producto está disponible para compra online en www.arafarmashop.com, con un servicio ágil, seguro y orientado a mejorar la experiencia del paciente.

