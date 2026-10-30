La Asociación Española de Cirugía reunirá en Madrid a más de 1.600 especialistas en el XXXVI CNC 2026

XXXVI Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2026) - Asociación Española de Cirugía (AEC)

(Información remitida por la empresa firmante)

Este año, el Congreso estará presidido por la Dra. Raquel Sánchez Santos, quien además tomará posesión como presidenta de la AEC para el periodo 2026-2028. Además, como novedad, se habilitará una nube digital durante seis semanas para consultar las comunicaciones y vídeos científicos aceptados, así como seguir en directo las sesiones de las cinco salas principales

Madrid, 30 de octubre de 2026.- Bajo el lema "Excelencia sostenible para la cirugía del futuro", Madrid acogerá el XXXVI Congreso Nacional de Cirugía (CNC 2026), organizado por la Asociación Española de Cirugía (AEC), que se celebrará del 2 al 5 de noviembre en Madrid. Este encuentro reunirá a más de 1600 especialistas para abordar los últimos avances y tendencias del ámbito quirúrgico, con especial atención a la inteligencia artificial (IA), la cirugía robótica, la seguridad clínica y la sostenibilidad de los procesos asistenciales.



Uno de los puntos más destacados de esta edición es el análisis de cómo la inteligencia artificial está transformando la práctica quirúrgica, tanto en el trabajo diario del cirujano como en la literatura científica. El Congreso dedicará varias sesiones a esta temática, junto con otras cuestiones como los avances en cirugía robótica, la telecirugía, la telementorización y la importancia de la seguridad clínica. También se abordarán los nuevos modelos de formación y la sostenibilidad en el quirófano, con el objetivo de avanzar hacia una cirugía de mayor calidad.



Numerosas mesas redondas sobre cirugía y pacientes

El encuentro cuenta con un amplio programa científico para potenciar el intercambio de conocimientos y la comunicación entre las secciones y grupos de trabajo de la AEC. A lo largo de los días del Congreso, los asistentes podrán participar en mesas de debate, conferencias, comunicaciones, presentaciones de vídeos, proyectos de investigación y actividades prácticas. Entre los temas que se abordarán figuran el cáncer de páncreas, la cirugía colorrectal y de mama, los trasplantes y la donación en asistolia, la cirugía bariátrica y metabólica, la pared abdominal, la patología esófago-gástrica y los sarcomas, entre otras áreas de la especialidad.



El programa también dedicará especial atención a los retos profesionales y organizativos de la cirugía, con sesiones sobre acreditación en Europa, calidad y seguridad, conciliación, bienestar de los equipos, responsabilidad profesional, cooperación humanitaria y sostenibilidad de los procesos asistenciales.



Asimismo, los cirujanos podrán participar en las actividades formativas previstas durante el encuentro, que incluirán cursos precongreso, talleres prácticos y sesiones especializadas. La programación abordará cuestiones como la toma de decisiones, el factor humano y la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías a la práctica clínica.



Una nube digital para ampliar el acceso al conocimiento

Una de las principales novedades del Congreso Nacional de Cirugía 2026 será la puesta a disposición de los trabajos aceptados a través de una nube digital durante seis semanas. La plataforma permitirá consultar las comunicaciones y los vídeos seleccionados, así como recuperar contenidos científicos más allá de los horarios y las salas del encuentro.



Además, como novedad este año, se retransmitirán en directo las sesiones de las cinco salas principales del Congreso a través de la nube digital. Esta iniciativa permitirá ofrecer un formato híbrido, dando la oportunidad a los profesionales que no puedan desplazarse a Madrid de conectarse y seguir en directo los principales contenidos científicos del encuentro.



En total, se recibieron 1.899 comunicaciones, de las cuales 1.423 fueron aceptadas tras el proceso de evaluación. Los trabajos se distribuyen en 536 comunicaciones orales, 148 comunicaciones cortas, 389 vídeos y 826 pósteres. Además, durante los días del Congreso se retransmitirán en directo las sesiones de las cinco salas principales a través de la plataforma digital.



"En un Congreso con centenares de trabajos y sesiones simultáneas, era importante que asistir a una actividad no significara renunciar a otra. La nube digital permitirá volver sobre las comunicaciones, escucharlas con calma y mantener abierto el intercambio científico durante seis semanas", explica la Dra. Raquel Sánchez Santos, presidenta electa de la AEC y presidenta del CNC 2026 en nombre del Comité Organizador.



Formación práctica y talleres

La formación práctica comenzará el 2 de noviembre con 10 cursos precongreso. Entre las propuestas figuran talleres de suturas vasculares, ecografía aplicada al trauma y cirugía oncoplástica, así como prácticas en plataformas de cirugía robótica y sesiones sobre casos controvertidos, factor humano y toma de decisiones. El 5 de noviembre se celebrarán, además, dos masterclass: una sobre anastomosis en cirugía colorrectal y otra centrada en cirugía mayor ambulatoria.



La jornada de inmersión organizada por el Grupo Joven de la AEC acercará la especialidad a los estudiantes de Medicina mediante dos talleres, uno de sutura y otro de iniciación a la laparoscopia con simuladores.



En esta edición participan 35 empresas patrocinadoras y 50 stands en la exposición comercial, que ofrecerán un espacio para conocer soluciones, tecnologías e innovaciones vinculadas al ámbito quirúrgico.



Cuatro Miembros de Honor

Durante este Congreso, se nombrará como Miembros de Honor a los doctores José María Jover, el Dr. José María Capitán Vallvey, la Dra. Paulina Salminen y el Dr. Enrique Moreno.



295.025 euros en becas a proyectos de investigación

Asimismo, el primer día del encuentro, se hará entrega de diplomas de las becas y proyectos de la AEC. Este año, se han destinado 295.025 euros a becas y premios, entre los cuales destaca el Premio Nacional de Cirugía José Luis Balibrea, nombre que recibe en homenaje al profesor Balibrea, una de las figuras más relevantes de la cirugía española.



Por su parte, la Dra. Raquel Sánchez Santos asumirá la presidencia de la AEC para el periodo 2026-2028, dando continuidad al trabajo de la sociedad científica y a sus líneas estratégicas en materia de comunicación con los socios, colaboración con otras sociedades científicas, asociaciones de pacientes e industria, así como formación e investigación.



El Congreso Nacional de Cirugía 2026 se perfila como una importante cita para los profesionales que buscan conocer los últimos avances y descubrimientos en el campo quirúrgico. Durante este encuentro, también se ratificará la candidatura a la junta directiva 2028-2030, encabezada por el Dr. José Francisco Noguera Aguilar.



De igual modo se recordó que la Asociación Española de Cirugía (AEC) celebrará en Palma de Mallorca la XXVI Reunión Nacional de Cirugía en 2027, un encuentro que reunirá a profesionales de la cirugía para compartir conocimientos, experiencias y avances en la especialidad. En este encuentro también se ratificará que Barcelona será la sede de la XXVII Reunión Nacional de Cirugía, que se celebrará en 2029.

Contacto

Nombre contacto: Carlota Ramos

Descripción contacto: Asociación Española de Cirugía

Teléfono de contacto: 913022860