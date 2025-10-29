Barcelona acogerá un encuentro clave para la salud del hígado

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 29 de octubre de 2025.

Los días 4 y 5 de noviembre de 2025, la ciudad de Barcelona acogerá la II Jornada de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Cataluña (AMTHC), un encuentro que quiere convertirse en un referente en la promoción de la salud hepática y en la mejora de la experiencia de los pacientes. El evento tendrá lugar en Torre Jussana (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30) y reunirá a personas trasplantadas, familiares, profesionales sanitarios y representantes institucionales.

Bajo el lema “Salud hepática: conocer para cuidar, compartir para crecer”, la jornada pondrá el acento en la importancia de comprender cómo funciona el hígado, conocer los factores que pueden afectarlo —como los hábitos alimentarios, el uso de medicamentos, el consumo de alcohol u otras sustancias tóxicas— y aprender a mantenerlo en buen estado.

Al mismo tiempo, se promoverá la necesidad de compartir conocimiento y experiencias para construir una comunidad más consciente, responsable y solidaria.

El programa incluirá mesas de debate, conferencias y espacios participativos para abordar temas como la prevención, el diagnóstico precoz, la donación de órganos, la gestión emocional y los hábitos de vida saludables. Consulta el programa e inscríbete gratuitamente aquí.

Los testimonios de la junta: diferentes caminos hacia una segunda vida

Cada uno de los miembros de la junta de la AMTHC representa una historia distinta, pero todas confluyen en un mismo punto: la gratitud por la segunda oportunidad que les dio un trasplante hepático. Sus trayectorias ilustran las múltiples causas que pueden llevar a una enfermedad hepática y ponen rostro humano a una realidad que muchas veces pasa desapercibida.

Magda Ballesté, vocal de la asociación, descubrió demasiado tarde que aquel consumo diario y aparentemente inofensivo de vino para acompañar las comidas había ido deteriorando su hígado durante años. “Nunca me consideré una persona bebedora”, explica, “pero el cuerpo pasa factura. Me costó aceptar que algo tan cotidiano podía estar detrás de mi enfermedad.” Hoy, Magda aprovecha cada charla para concienciar sobre los riesgos del consumo moderado de alcohol, y anima a hacerse revisiones hepáticas periódicas.

Joan Ribas, también vocal, reconoce que el estrés, el tabaco y el sedentarismo fueron sus grandes enemigos. Trabajaba muchas horas, comía mal y no hacía ejercicio. “El hígado es un órgano silencioso, no avisa hasta que ya está muy tocado”, confiesa. Su historia sirve para recordar que el estilo de vida y el autocuidado son tan importantes como cualquier tratamiento médico.

En el caso de Pere Puig, secretario de la asociación, su enfermedad fue consecuencia de algo tan evitable como no haber recibido la vacuna contra la hepatitis B. “Formo parte de esa generación boomer que no se vacunó porque aún no existía la pauta obligatoria”, explica. Hoy promueve activamente la vacunación y la información entre la población joven. “Una simple vacuna puede salvarte la vida. Lo sé por experiencia.”

Isabel Valdivieso fue diagnosticada de una enfermedad autoinmune hepática después de años de síntomas leves, como picor en la piel o fatiga. “Son señales que muchas mujeres pasamos por alto, porque pensamos que son cosas de la edad o del estrés”, recuerda. Lo mismo le ocurrió a Montse Sáez, que empezó con dolores de estómago después de las comidas hasta que un día los análisis revelaron que su hígado estaba gravemente afectado. Ambas quieren visibilizar las enfermedades hepáticas autoinmunes, especialmente en mujeres, y promover la detección precoz.

Una historia especialmente emotiva es la de Purificació Marsá, vocal de la junta, que vivió la donación desde el otro lado: su bebé fue trasplantado con solo 13 meses. “Cuando te dicen que tu hijo necesita un órgano para vivir, el mundo se detiene. Pero gracias a una familia donante, mi niño sigue aquí y ahora ya está en la universidad. Por eso dedico mi tiempo a explicar que la donación salva vidas".



Mira los vídeos de todos sus testimonios aquí





El trasplante de hígado más longevo de toda Europa

Entre los miembros de la junta también se encuentra Montse Collado (Barcelona, 1958), que lleva 39 años viviendo con un hígado que no es suyo, pero que le ha dado la vida. Es el caso de supervivencia más largo registrado en Europa después de un trasplante hepático. Fue trasplantada con solo 28 años, cuando una hepatitis B fulminante la puso al borde de la muerte. Hoy, con 67, es vicepresidenta de la asociación y una inspiración para todos los pacientes:

“Desde hace 39 años vivo con un hígado que no es mío, pero es el que me ha dado la vida. Me ha enseñado a agradecer cada día el regalo que recibí.”

Montse dedica su tiempo a acompañar a otros pacientes y a difundir la importancia de la donación de órganos. “El trasplante me dio una segunda oportunidad y me enseñó que la vida, cuando se comparte, vale el doble.”





Historias de agradecimiento y donación de órganos

Josep Maria Martínez, presidente de la AMTHC, y Enrique Peso, vocal, resumen el espíritu de la asociación en una frase:

“Somos historias de agradecimiento y de segunda vida.”

Por eso, las II Jornadas Formativas de la AMTHC no son solo un evento médico o divulgativo: son una celebración de la vida, del conocimiento y de la solidaridad.

Conocer los factores que pueden afectar al hígado —como los hábitos alimentarios, los medicamentos o el alcohol— nos ayuda a tomar decisiones informadas. Compartir información y experiencias crea una comunidad más consciente y responsable, donde todos pueden aprender y crecer.

Es un mensaje que nos anima a informarnos, cuidarnos y ayudar a otros a hacer lo mismo.