La caída del pelo en perros y gatos; cómo puede ayudar el omega 3 - Kowi Nature

(Información remitida por la empresa firmante)

Kowi Nature recuerda que, con los cambios de estación, la caída del pelo se intensifica en muchas mascotas. Una alimentación equilibrada y un aporte adecuado de ácidos grasos omega 3 pueden ayudar a mantener la salud de la piel, favorecer un pelaje en buenas condiciones y contribuir al bienestar articular de perros y gatos.

Madrid, 9 de noviembre de 2026.- La llegada del otoño y la primavera suele venir acompañada de un fenómeno muy conocido por quienes conviven con perros y gatos: la muda estacional. Durante estas épocas, muchos animales renuevan parte de su pelaje para adaptarse a las variaciones de temperatura y luz natural, dejando una mayor cantidad de pelo en sofás, alfombras y ropa.

Aunque se trata de un proceso fisiológico completamente normal, el estado nutricional del animal desempeña un papel importante en la calidad de su piel y su pelo. En este contexto, los ácidos grasos omega 3 se han convertido en uno de los nutrientes de mayor interés para el cuidado integral de las mascotas, especialmente por sus propiedades relacionadas con la salud cutánea y el bienestar articular.

Omega 3: mucho más que un aliado para conseguir un pelaje bonito

Los ácidos grasos omega 3, especialmente el EPA (ácido eicosapentaenoico) y el DHA (ácido docosahexaenoico), son componentes de gran interés nutricional para perros y gatos. Presentes principalmente en los aceites de pescado, participan en diferentes funciones del organismo y contribuyen al mantenimiento de una piel saludable.

Su aporte adecuado ayuda a favorecer la función de barrera cutánea y puede mejorar determinadas alteraciones relacionadas con la sequedad de la piel y la calidad del pelaje. Esto resulta especialmente interesante durante los periodos de muda, cuando el cuidado nutricional puede complementar el cepillado frecuente y una higiene adaptada a cada animal.

Sin embargo, conviene recordar que el omega 3 no detiene la muda natural, ya que esta responde a mecanismos biológicos propios de cada especie. Su importancia reside en ayudar a mantener la piel y el pelo en buenas condiciones durante todo el año.

El bienestar articular también comienza con una buena nutrición

Más allá de sus beneficios para la piel, los omega 3 también despiertan interés por su papel en el cuidado de las articulaciones.

Con el paso de los años, especialmente en perros de razas grandes y animales de edad avanzada, mantener una buena movilidad se convierte en una prioridad. Los ácidos grasos EPA y DHA participan en procesos relacionados con la respuesta inflamatoria del organismo y se han estudiado como apoyo nutricional en animales con problemas articulares.

Por ello, incorporar fuentes adecuadas de omega 3 a la alimentación puede formar parte de una estrategia de cuidado integral que incluya ejercicio adaptado, control del peso y seguimiento veterinario.

Kowi Nature: diferentes formatos de omega 3 para cada mascota

Consciente de la importancia de una nutrición adaptada a las necesidades de perros y gatos, Kowi Nature ofrece una gama de complementos nutricionales ricos en omega 3, con diferentes presentaciones que facilitan su incorporación a la alimentación diaria.

Entre sus propuestas destaca Kowi Omega 3 de 1 litro, elaborado con aceite de anchoa y presentado en un práctico formato con dosificador. Una opción especialmente interesante para hogares con varios animales o perros de mayor tamaño, que permite añadir el aceite directamente a su comida habitual.

Para quienes buscan un formato más compacto, Kowi Omega de 250 ml, formulado con aceite de salmón, aporta ácidos grasos omega 3, incluidos EPA y DHA. Su presentación líquida facilita la administración y permite complementar la dieta de manera sencilla.

Otra alternativa son las Kowi Omega Perlas, disponibles en envases de 60 y 90 unidades. Elaboradas con aceite de anchoa y vitamina E, ofrecen una forma práctica de incorporar estos nutrientes a la rutina diaria, especialmente para quienes prefieren una presentación en perlas frente a los aceites líquidos.

La gama se completa con Kowi Beauty Drops, una fórmula especialmente orientada al cuidado de la piel y el pelaje. Combina aceite de salmón con aceite de grosellero negro, fuente de ácido gamma-linolénico (GLA), además de biotina, zinc y vitamina B5. Una combinación de nutrientes pensada para complementar el cuidado nutricional de la piel y favorecer el mantenimiento de un pelaje saludable.

Cuidar su pelo es también cuidar su bienestar

La caída estacional del pelo forma parte de la vida de perros y gatos, pero también representa una oportunidad para prestar mayor atención a sus necesidades nutricionales.

Una alimentación completa y equilibrada, el cepillado regular y el aporte adecuado de nutrientes esenciales son fundamentales para mantener su piel y pelaje en buenas condiciones.

Desde Kowi Nature recuerdan que el bienestar de las mascotas se construye con pequeños cuidados diarios, y que elegir complementos nutricionales adecuados puede ayudar a acompañarlas en las diferentes etapas de su vida.

Porque detrás de un pelaje cuidado hay mucho más que una cuestión estética: hay nutrición, salud y bienestar.

Los complementos nutricionales no sustituyen una alimentación completa y equilibrada ni la atención veterinaria. Ante una caída excesiva de pelo, calvas, picor persistente o alteraciones de la piel, es recomendable consultar con un profesional veterinario.

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