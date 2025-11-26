La CEMMP impulsa una jornada inédita sobre mieloma múltiple en Madrid - COMUNIDAD ESPAÑOLA PACIENTES MIELOMA MÚLTIPLE (CEM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2025.-

La Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP), presidida por Teresa Regueiro, organizó el pasado 18 de noviembre una jornada informativa sin precedentes que reunió, por primera vez en España, a 13 expertos en mieloma múltiple de nueve hospitales madrileños.

Bajo el título “La experiencia de nueve hospitales madrileños en una sola jornada”, el encuentro nació con el objetivo de ofrecer a los pacientes y sus familias información rigurosa, clara y accesible sobre los avances en el diagnóstico, los tratamientos y la calidad de vida en el mieloma múltiple.

Esta iniciativa —única por su alcance y por la pluralidad de especialistas implicados— fue fruto del esfuerzo de la CEMMP y de la visión de Teresa Regueiro, quien logró reunir a los principales referentes en hematología de Madrid en un mismo espacio para acercar el conocimiento médico a quienes conviven cada día con la enfermedad.

El encuentro, que se celebró en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, contó con la asistencia de cerca de 200 pacientes y familiares, en una tarde marcada por la participación activa del público. El formato abierto favoreció un intenso intercambio de preguntas y respuestas con los 13 hematólogos presentes, quienes compartieron su experiencia con total entrega y cercanía.

En la jornada participaron expertos de los hospitales Infanta Leonor, 12 de Octubre, La Princesa, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Móstoles, La Paz, Quirónsalud Madrid y Clínica Universidad de Navarra (CUN Madrid). Entre ellos destacaron figuras de primer nivel como los doctores Jesús San Miguel, Joaquín Martínez, Rafael Alonso, Cristina Encinas, María Jesús Blanchard, Adrián Alegre, Teresa de Soto, Carmen Martínez Chamorro, José Ángel Hernández, Elena Landete, Gonzalo Benzo Calleja, Andrea Manubens y Ángeles Andreu.

Con esta jornada, la CEMMP reforzó su papel como organización pionera y aglutinadora en el ámbito del mieloma múltiple, promoviendo un modelo de información y acompañamiento basado en el conocimiento, la cercanía y la colaboración con los profesionales sanitarios.

Durante el encuentro se abordaron de forma práctica los principales aspectos del recorrido del paciente con mieloma múltiple, desde el diagnóstico y las opciones terapéuticas hasta el control de los síntomas y la mejora de la calidad de vida, siempre con un enfoque participativo y centrado en la persona.

El patrocinio oro de esta jornada corrió a cargo de GSK, Johnson & Johnson, Sanofi y CEMMP; el patrocinio bronce, de BMS, Menarini Stemline y Oncopeptides, y el evento contó también con el aval de la SEHH.

Como destacó Teresa Regueiro, presidenta de la CEMMP, “un paciente informado es un paciente que vive mejor su enfermedad, toma decisiones con más confianza y participa de forma activa en su propio cuidado”.

La Jornada de los Hospitales de Madrid sobre Mieloma Múltiple representó un hito histórico en la relación entre los hospitales, los profesionales y los pacientes, y un ejemplo del valor de la unión en torno a un objetivo común: mejorar la vida de quienes conviven con el mieloma múltiple.

La jornada se celebró en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, en horario de tarde, de 15:45 a 20:00, y requirió inscripción previa a través de la web de la asociación.

Web CEMMP: www.comunidadmielomamultiple.com/

Inscripción: www.comunidadmielomamultiple.com/inscripcion-evento

Contacto

Emisor: COMUNIDAD ESPAÑOLA PACIENTES MIELOMA MÚLTIPLE (CEMMp)

Contacto: COMUNIDAD ESPAÑOLA PACIENTES MIELOMA MÚLTIPLE (CEMMp)

Número de contacto: 616100962