La colaboración de industria y médicos reduce costes y molestias en el tratamiento de enfermedad coronarias

El desarrollo de la relación instantánea sin onda (iFR) es un ejemplo de colaboración entre clínicos e industria de tecnología sanitaria para simplificar la evaluación de la cardiopatía isquémica

MADRID, 15

Alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo padecen cardiopatía isquémica (CAD), que se produce cuando los vasos sanguíneos que irrigan el corazón se estrechan u obstruyen por la acumulación de placa [1]. Además de visualizar las arterias coronarias mediante radiografías o angiogramas, los médicos pueden optar por realizar pruebas adicionales para evaluar la conveniencia de recurrir a la intervención coronaria percutánea (ICP) para tratar la obstrucción. Utilizando un sensor de presión en miniatura en el extremo de un fino cable, el médico mide la caída de presión causada por el estrechamiento de la arteria, lo que ayuda a identificar si el paciente requiere sólo medicación o necesita un stent para abrir la arteria y mejorar el flujo sanguíneo.

Hace diez años, la prueba estándar para medir esta caída de presión, denominada FFR o reserva fraccional de flujo, consistía en inyectar un agente hiperémico que puede ser caro en algunas partes del mundo, requiere tiempo de administración (a menudo de 2 a 5 minutos) y puede provocar efectos molestos para el paciente, como dolor torácico, disnea y ansiedad.

Pero todo eso cambió con la relación instantánea sin onda (iFR), un índice derivado de la presión que no requiere un agente farmacológico. La iFR fue inventada por el doctor Justin Davies, del Imperial College Healthcare NHS Trust del Reino Unido, junto con el equipo de clínicos del Imperial College Healthcare NHS Trust y el Hospital Clínico San Carlos de España.

"Recuerdo la primera vez que nos reunimos un pequeño grupo y vimos los resultados de un estudio inicial y compartimos la emoción de ver que este novedoso método de interrogación de estenosis realmente funcionaba", afirma el profesor Javier Escaned, Jefe de la Sección de Intervencionismo del Hospital Clínico San Carlos, al recordar los primeros días de la iFR.

Estos datos tempranos y prometedores llevaron a Philips a asociarse con estos líderes de opinión clínicos para validar la tecnología iFR como clínicamente segura y eficaz, y producirla en sus dispositivos IVUS y FFR en todo el mundo. "Para los cardiólogos intervencionistas, lo importante son los datos clínicos", asegura el doctor Rasha Al-Lamee, consultor de cardiología intervencionista que formó parte del equipo Imperial que ayudó a desarrollar iFR.

DEFINE FLAIR e iFR SWEDEHEART son dos de los mayores estudios fisiológicos de referencia, en los que participaron más de 4.500 pacientes en total [2,3]. Estos estudios evaluaron la seguridad y eficacia de la iFR y demostraron que no era inferior a la FFR. Los resultados han sido fundamentales para generar confianza entre los cardiólogos intervencionistas y establecer la iFR como recomendación de clase 1A en las directrices clínicas, subrayando su eficacia y seguridad en la práctica clínica.

Tras estos estudios, numerosos datos reales a largo plazo demostraron que la iFR permite a los médicos evaluar el CAD con la misma eficacia que el método estándar sin utilizar agentes hiperémicos. Esto agiliza el proceso, lo abarata y reduce las molestias del paciente en más de un 95% [4].

"Para los pacientes, la iFR mejoró el proceso de evaluación de la guía de presión al eliminar los síntomas adversos causados por la administración de adenosina. Para la comunidad médica, demostró lo que se puede conseguir con la colaboración entre instituciones académicas, cardiólogos intervencionistas y la industria", sostiene el doctor Al-Lamee. "Es una historia increíble".

La colaboración con los médicos en los descubrimientos de la iFR fue sólo el principio. Junto con la introducción de la iFR, Philips ha participado en el avance del campo de la fisiología coronaria y en la innovación del procedimiento con la introducción de tecnologías complementarias como la iFR Pullback y, posteriormente, la iFR Co-registration.

En la actualidad, Philips ofrece iFR en su combinación única de dispositivos y soluciones de imagen en la plataforma intervencionista IntraSight, combinada con la guía de presión coronaria OmniWire™, líder del mercado. Cuando OmniWire™ se introduce en las arterias coronarias del paciente, el corregistro de iFR puede mapear las mediciones de iFR directamente en el angiograma, lo que permite identificar con precisión las lesiones significativas y mejorar la guía de la PCI.

El proceso, denominado corregistro, ha ayudado a proporcionar a los médicos más información clínica de forma rápida e intuitiva, en comparación con el uso exclusivo de un angiograma o la lectura fisiológica por sí sola. "En Philips nos centramos en la innovación clínica y procedimental para ayudar a mejorar la experiencia de médicos y pacientes e impulsar la formación médica en todo el mundo", explica Bert van Meurs, director de Negocio de Terapia Guiada por la Imagen y Diagnóstico de Precisión de Philips.

Con el corregistro de iFR, los médicos no sólo pueden identificar si una lesión debe tratarse, sino también extraer el cable a través del vaso para evaluar la gravedad de la enfermedad a lo largo de toda la longitud del mismo. Esta guía fisiológica avanzada ayuda a determinar no sólo si se debe tratar, sino dónde. El pullback de iFR, junto con el corregistro, proporciona una ayuda inestimable a la hora de identificar la lesión más adecuada para el tratamiento.

"Creo que el futuro de la fisiología está en el iFR pullback. Se trata de una herramienta de gran valor para identificar gradientes de presión a lo largo de una arteria coronaria que pueden corregistrarse con el angiograma, lo que permite la planificación de la PCI y la evaluación posterior a la PCI", afirma el doctor Allen Jeremias, director asociado del Laboratorio de Cateterismo Cardíaco del St. Francis Hospital & Heart Center y miembro de la Cardiovascular Research Foundation de Nueva York, que dirige un nuevo estudio sobre las ventajas del corregistro de iFR.

En la actualidad, Philips está colaborando con instituciones líderes de todo el mundo para ayudar a identificar si las mediciones de iFR corregistradas en un angiograma pueden ofrecer resultados superiores en los pacientes y mejorar la rentabilidad de los procedimientos de PCI. Para ayudar a responder a esta pregunta, Philips patrocina actualmente un estudio global, multicéntrico y aleatorio denominado DEFINE GPS que incluye a más de 3.000 participantes en 100 centros de todo el mundo.

"Todo ello forma parte de un viaje de innovación que comenzó con iFR", afirma Andrew Tochterman, responsable de la categoría de negocio coronaria de Philips, que dirige la integración de dispositivos de la empresa para intervenciones coronarias. "Y es probablemente el mejor ejemplo que he visto en mi carrera de colaboración realmente sólida entre la industria y los clínicos, no sólo en torno a la tecnología, sino también en torno a la educación de la comunidad sanitaria en general".

