Día Mundial de Enuresis Nocturna: expertos recomiendan detectarla y atenderla a tiempo

26 de mayo dia mundial de la enuresis - KOS

(Información remitida por la empresa firmante)

La Dra. Lostal, pediatra, insta a visibilizar la enuresis nocturna para cuidar la autoestima de niños y adolescentes que mojan la cama

Madrid, 26 de mayo de 2026.- Hoy Día Mundial de la Enuresis, celebrado cada último martes de mayo, pediatras advierten de la necesidad de visibilizar una condición que sigue infradiagnosticada y rodeada de estigmas. La enuresis nocturna, la emisión involuntaria de orina durante el sueño en niños de 5 años o más, es un problema físico que también puede ser emocional y social, pudiendo impactar la calidad de vida de los menores y sus familias.



Pese a su prevalencia, la percepción social sigue siendo limitada. Según la encuesta 'Enuresis: percepción y actitud en la población de nuestro país', publicada en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), "El 47,9% de los encuestados conocían la existencia de la enuresis, aunque únicamente el 23,8% sabían cuál era el término médico. Solo el 16,6% y el 9,6% recordaban que el/la pediatra o el/la enfermero/a, respectivamente, se hubieran referido en algún momento a la misma". El desconocimiento puede retrasar la detección y perpetuar ideas erróneas.



Según la Dra. Isabel Lostal, pediatra de Atención Primaria del centro de salud Amparo Poch, Zaragoza, y una de las autoras de la encuesta "más del 60% de los pediatras identifica un impacto emocional importante que puede manifestarse como baja autoestima, ansiedad, vergüenza y que puede afectar al entorno escolar y familiar".



La enuresis nocturna es multifactorial: mayor producción nocturna de orina, menor capacidad de la vejiga o dificultad para despertar ante la necesidad de orinar, además de ser más común si hay antecedentes familiares. También pueden coexistir factores del desarrollo y otras comorbilidades a valorar.



Concienciación: un problema de salud infantil con impacto emocional

La evidencia confirma que mojar la cama puede interferir en la autoestima, generar ansiedad y limitar la participación en actividades sociales clave para el desarrollo. Especialmente a medida que el menor crece y se acerca a la adolescencia el impacto se puede intensificar con mayor presión social y riesgo de estigmatización. Actividades habituales como dormir fuera de casa o ir a campamentos son identificadas por los padres como situaciones limitantes.



Generalmente se considera que el pis en la cama pasa con la edad. Los datos epidemiológicos indican que la prevalencia disminuye progresivamente, aunque no desaparece en todos los casos. Según datos de clínicos, afecta aproximadamente al 16% de los niños de 5 años, al 10% a los 6 años y al 7,5% a los 10 años. La resolución espontánea se estima en torno al 15% anual, pero entre un 1% y un 3% de los adolescentes mayores de 15 años sigue mojando la cama.



Estudios recientes reflejan que el problema continúa presente, reforzando la necesidad de atención proactiva y no expectante por padres, profesionales de la salud y sociedad.



Detección y acompañamiento: clave para evitar el estigma

Uno de los principales retos es el infradiagnóstico. La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) señala que se trata de un problema "posiblemente infradiagnosticado".



La Dra. Lostal indica 4 factores que podrían estar tras el retraso: "una banalización excesiva del problema y expectativas de resolución espontánea; la importante presión asistencial de los pediatras por lo que se centran en lo biomédico y en lo urgente cuando la enuresis no se asocia a una gravedad orgánica inmediata; el silencio compartido, cuando el niño no dice nada y los padres no preguntan y, en cuarto lugar, que no se hace un cribado sistemático de detección, no se pregunta directamente, y deberíamos hacer una pregunta específica en relación al control nocturno de los niños".



Su atención debe ser integral, fundamentada en la historia clínica e identificación de posibles factores asociados. Destaca el papel esencial del entorno familiar; dado que los escapes son involuntarios y suelen ir ligados a factores fisiológicos y madurativos, los castigos o reprimendas son ineficaces pudiendo ser perjudiciales para el desarrollo. Acompañamiento empático evitando la culpabilización y reforzando la autoestima, sería lo adecuado.



En el marco del Día Mundial los especialistas insisten en la importancia de romper el silencio, aumentar la concienciación, mejorar el conocimiento de las familias y favorecer una atención médica adecuada.



"Hay que mejorar la formación del profesional sanitario, tanto médico como enfermera, para detectar precozmente los casos porque, a partir de los 5 o 6 años ya se puede realizar el abordaje, no hay que esperar a que el niño sea mayor y evitar que se normalice el problema", indica la experta, "no podemos infraestimar el impacto emocional del niño, sobre todo si el niño no lo verbaliza y aprende a convivir con el problema. Hay que proteger al niño de ese impacto emocional y pediatra y enfermera le deben poner palabras a lo que el niño muchas veces no sabe expresar". Para ello la pregunta directa en la revisión de los 5 y los 6 años es fundamental.



Desde 2015 la Sociedad Internacional de Continencia Infantil (ICCS) y otras asociaciones y sociedades de nefrología y urología infantil del mundo trabajan en su concienciación.



Ferring se suma a estas iniciativas de sensibilización con el objetivo de mejorar el conocimiento social y el apoyo a las familias de niños con enuresis nocturna.

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Emisor: Dra. Isabel Lostal

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