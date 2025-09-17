Publicado 17/09/2025 15:35
- Comunicado -

Día Mundial del Mieloma Múltiple; estreno del tercer corto de la serie 'Descubriendo el Mieloma Múltiple'

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de septiembre de 2025.- El pasado 5 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple, la CEMMp estrenó en CINESA, Fuencarral 136 (Madrid) el tercer cortometraje de animación de la serie “Descubriendo el Mieloma Múltiple”, en esta ocasión dedicado al diagnóstico precoz de la enfermedad (GMSI, plasmocitoma y Smoldering Myeloma).

El acto estuvo presentado por la Dra. Esther González, jefa de Servicio de Hematología del Hospital de Cabueñes (León) y reconocida experta en mieloma múltiple. Tras la proyección, la doctora participó en un coloquio sobre la enfermedad junto a Teresa Regueiro, presidenta de la CEMMp, y Lara Ibarola, representante de GSK, principal patrocinador del cortometraje.

Con este proyecto, la CEMMp refuerza su compromiso con la divulgación, sensibilización y apoyo a pacientes a través de un lenguaje innovador y accesible como la animación.

Más información en www.comunidadmielomamultiple.com/

Contacto
Emisor: COMUNIDAD ESPAÑOLA PACIENTES MIELOMA MÚLTIPLE (CEMMp)
Contacto: COMUNIDAD ESPAÑOLA PACIENTES MIELOMA MÚLTIPLE (CEMMp)
Número de contacto: 616100962

