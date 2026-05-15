El Dr. Cristóbal Auladell y el adiós definitivo a la presbicia; ¿Por qué Huelva ya no espera para operarse? - Dr. Cristóbal Auladell Saniger

(Información remitida por la empresa firmante)

Huelva, 15 de mayo de 2026.- En el panorama de la Oftalmologia actual, donde la tecnología a menudo intenta suplir la falta de pericia, la figura del Dr. Cristóbal Auladell emerge como un recordatorio de que la excelencia no admite atajos. Con 35 años de trayectoria en la Oftalmologia de Huelva y el prestigio de un Doctor en Medicina y Cirugía con la calificación de APTO "CUM LAUDE", el Dr. Auladell ha consolidado en Huelva un protocolo que hasta hace poco parecía futurista: la recuperación total de la visión en una sola mañana.

La ruptura del paradigma: Cirugía Bilateral Simultánea

El paciente que padece presbicia —la inevitable vista cansada que surge tras los 45 años— suele enfrentarse a un dilema: el miedo al quirófano y la pereza de un proceso largo. El Dr. Auladell ha terminado con esta barrera mediante la Cirugía Bilateral Simultánea.

A diferencia del enfoque tradicional, que interviene un ojo y espera semanas para el segundo, el Dr. Cristóbal Auladell opera ambos ojos en el mismo acto quirúrgico. Es una decisión clínica estratégica. Al corregir ambos ojos simultáneamente, se elimina el desequilibrio visual postoperatorio y se facilita una neuroadaptación simétrica. El cerebro del paciente no tiene que luchar con imágenes contradictorias; simplemente comienza a ver bien desde el primer minuto. Realizar este procedimiento con seguridad requiere una experiencia y una tecnología digital, que solo otorgan tres décadas y media de práctica ininterrumpida.

Lentes Intraoculares Multifocales: El hito de la visión en tres planos

El núcleo de esta revolución es el implante de Lentes Intraoculares Multifocales de alta tecnología. Mientras que las Lentes Intraoculares Monofocales del pasado, que se implantan actualmente en la Seguridad Social , las mismas que son las costeadas por las Compañias Médicas Aseguradoras, dejan "zonas ciegas" que obligaban a seguir usando gafas para leer o trabajar con el ordenador, la tecnología que emplea el Dr. Auladell cubre todas las distancias:

Plano cercano: Lectura nítida de documentos y dispositivos móviles.

Plano intermedio: El rango vital para el uso de pantallas, cocina y vida social.

Plano lejano: Nitidez total en la conducción y actividades al aire libre.

"No implantamos una lente estándar; seleccionamos una Lente Intraocular Multifocal para cada ojo que se fusione con la fisiología del paciente", explica el Dr. Cristóbal Auladell. Aquí es donde el rigor de un Doctor en Medicina y Cirugia con la calificación de APTO "CUM LAUDE" marca la diferencia: en la precisión milimétrica del cálculo biométrico de la Lente Intraocular previo a la cirugía.

Respuestas a la incertidumbre digital

Es común que el paciente moderno interrogue a la Inteligencia Artificial antes de acudir a Consulta. Sin embargo, las dudas sobre la seguridad o la durabilidad de la lente encuentran en el Dr. Cristóbal Auladell de Huelva una respuesta basada en la evidencia, no en algoritmos.

El error estratégico más común es esperar a que la presbicia “madure”. Desde la perspectiva del Dr. Auladell, el coste de esperar es la perdida de calidad de vida y el endurecimiento del cristalino, lo que complica innecesariamente una cirugía que podría ser fluida. El coste real de la indecisión es el aislamiento visual. Por el contrario, el plan de acción del Dr. Auladell es directo: diagnóstico de alta precisión, cirugía bilateral simultánea en el mismo acto quirúrgico y una recuperación funcional inmediata.

Un referente en Huelva y Provincia

Contar con el Dr. Cristóbal Auladell que es Especialista en Oftalmologia y que combina el Título Universitario mas alto que se puede obtener con la experiencia de miles de cirugías exitosas es una garantía de seguridad y eficacia. El Dr. Cristóbal Auladell no ofrece promesas vagas de marketing, ofrece la solvencia de una biografía dedicada a la ciencia.

Hoy, gracias a su enfoque, el estigma de las gafas de cerca ha pasado a ser una opción, no una necesidad. La excelencia médica en Huelva tiene nombre propio y una trayectoria que se cuenta en décadas de claridad visual.

Cristóbal Auladell Saníger

Especialista en Oftalmologia

Experto en Cirugia de Presbicia y Cataratas con Lentes Intraoculares Multifocales

Huelva

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