El Dr. D. Jesús Francisco Delgado Aboy, recibe el premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en la Medicina - SOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOOLOGIA E INNO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de junio de 2026.- El pasado 22 de mayo, el Hotel Marriott Auditorium de Madrid se vistió de gala para acoger la entrega del prestigioso premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en la Medicina, un reconocimiento que en esta edición ha recaído en el eminente doctor D. Jesús Francisco Delgado Aboy.

Este galardón se ha consolidado como el premio que más doctores en medicina han recibido a lo largo de su historia, convirtiéndose en un auténtico objetivo y referente para toda la profesión médica. El Estetoscopio de Oro se instituyó con el firme propósito de galardonar a aquellos facultativos que sobresalen en la búsqueda constante de la innovación. El premio parte de una premisa fundamental en la práctica sanitaria actual: cada paciente es único y diferente, lo que obliga a los profesionales a innovar de forma continua en cada diagnóstico y tratamiento.

Una trayectoria marcada por el liderazgo y la gestión sanitaria

La concesión de este premio viene a refrendar la sólida e impecable andadura profesional del doctor Delgado Aboy. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, su carrera destaca no solo por su labor asistencial a pie de consulta, sino por su contrastada capacidad de liderazgo en la alta gestión y dirección de instituciones sanitarias de gran envergadura.

A lo largo de los años, el Dr. Delgado Aboy ha liderado proyectos estratégicos orientados a optimizar los recursos sanitarios, modernizar las infraestructuras médicas e implantar nuevos protocolos que mejoran de forma directa la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Su enfoque defiende que la verdadera innovación médica no solo reside en la tecnología de quirófano, sino en cómo se gestionan y humanizan los servicios de salud para dar una respuesta ágil, personalizada y eficiente a las necesidades reales de la población.

Su profundo conocimiento de las dinámicas del sistema de salud y su perfil polivalente —que combina la vocación de servicio público, el rigor en la gestión ejecutiva y una actualización científica constante— le han consolidado como un referente clave en la estructuración de la sanidad moderna.

Un premio al compromiso con las personas

El galardón concedido por la AEITI reconoce precisamente ese valor diferencial: su capacidad para innovar desde la gestión organizativa y su inquebrantable dedicación al bienestar integral de los ciudadanos. Para el Dr. Delgado Aboy, la excelencia médica se alcanza cuando los procesos institucionales permiten que cada facultativo ofrezca la mejor solución individualizada a cada paciente, maximizando el impacto positivo en la sociedad.

Sobre la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Fundada en 2019, la AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: El Presidente D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

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