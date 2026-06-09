El Dr. Rodriguez-Boto Recibe el Estetoscopio de oro a la innovación en la medicina

El Dr. Rodriguez-Boto Recibe el Estetoscopio de oro a la innovacion en la medicina - ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOOLOGIA E INN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de junio de 2026.- El pasado 22 de mayo, el Hotel Marriott Auditorium de Madrid se vistió de gala para acoger la entrega del prestigioso premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en la Medicina, un reconocimiento que en esta edición ha recaído en el eminente profesor doctor D. Gregorio Rodriguez-Boto Amago.

Este galardón se ha consolidado como el premio que más doctores en medicina han recibido a lo largo de su historia, convirtiéndose en un auténtico objetivo y referente para toda la profesión médica. El Estetoscopio de Oro se instituyó con el firme propósito de galardonar a aquellos facultativos que sobresalen en la búsqueda constante de la innovación. El premio parte de una premisa fundamental en la práctica sanitaria actual: cada paciente es único y diferente, lo que obliga a los profesionales a innovar de forma continua en cada diagnóstico y tratamiento.

Una trayectoria de excelencia en la Neurocirugía y la Investigación

La concesión de este premio viene a refrendar la impecable y prolífica carrera del doctor Rodríguez-Boto Amago. Licenciado en Medicina y Cirugía y Premio Extraordinario de Doctorado, ha desarrollado una labor asistencial e investigadora de primer nivel que lo posiciona como uno de los neurocirujanos más respetados del país.

En el plano asistencial, ejerce como especialista en Neurocirugía en el Hospital Universitario La Zarzuela, con una dedicación principal a campos de alta complejidad como la Patología Vascular Neuroquirúrgica, la Neuralgia del Trigémino, la Cirugía de la Base del Cráneo y la Patología Raquimedular. Anteriormente, desempeñó responsabilidades clave en el sistema sanitario público como Jefe del Servicio de Neurocirugía y Subdirector Médico-Quirúrgico del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda.

Su incansable búsqueda del conocimiento se refleja en una apabullante actividad científica: es autor de más de 150 publicaciones en revistas médicas de impacto internacional y nacional, ha redactado cerca de una treintena de capítulos en libros especializados y monografías, y ha presentado más de 180 comunicaciones en congresos de todo el mundo. Además, su experiencia lo ha llevado a ser revisor de trabajos científicos, miembro del comité editorial de diversas publicaciones especializadas y miembro del prestigioso European Brain Injury Consortium.

A lo largo de su carrera, ha cosechado importantes distinciones de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), como los premios "Guillermo Dierssen" o "Sixto Obrador", a los que recientemente se sumó el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en la especialidad de Neurocirugía.

Liderazgo académico y educativo

Más allá del quirófano y el laboratorio, el Dr. Rodríguez-Boto Amago destaca por su inquebrantable vocación docente. Tras haber sido Catedrático de Neurocirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, asumió una alta responsabilidad en la gestión universitaria al convertirse en el Decano de la Universidad de Nebrija.

Desde este importante cargo institucional, lidera con visión de futuro la formación de las nuevas generaciones de profesionales, diseñando un modelo formativo que une la excelencia académica con la tecnología y preparando a los futuros líderes sanitarios bajo la misma premisa que hoy le otorga este galardón: la personalización, el rigor y la innovación en el trato a cada paciente.

Estetoscopio de Oro a la Innovación en la MedicinaFundada en 2019, la AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: El Presidente D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

Más información en www.aeiti.eu.

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