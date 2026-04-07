Un estudio revela que un medicamento para el colesterol retrasa el envejecimiento en modelos experimentales

Investigadora del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona, Núria Casals - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

Los resultados demuestran que el fenofibrato, un fármaco ampliamente utilizado para tratar el colesterol elevado y otras hiperlipidemias, mejora las habilidades cognitivas y ejerce efectos positivos sobre la función cardíaca durante el envejecimiento.

Aunque por ahora los ensayos se han llevado a cabo en ratones, los expertos señalan que este medicamento podría evaluarse en un futuro como una posible terapia para retrasar el deterioro asociado a la edad.

El análisis ha sido realizado por el grupo de investigación de la Dra. Huichang Bi de la Southern Medical University en colaboración con la Dra. Núria Casals del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona.

Barcelona, 7 de abril de 2026.- La investigadora del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona, Núria Casals, ha participado en un estudio de investigación liderado por el grupo de la Dra. Huichang Bi de la Southern Medical University (China), que demuestra que el fenofibrato, un medicamento prescrito para regular el colesterol, mejora aspectos cognitivos como el aprendizaje y la memoria, y aumenta la capacidad del corazón para bombear sangre durante el envejecimiento.

La investigación, que se ha publicado en la revista Pharmacological Research, pone de manifiesto que este fármaco es capaz de retrasar el envejecimiento en diferentes modelos experimentales de ratones. "A nivel molecular, el fármaco alarga los telómeros y disminuye la senescencia de las células, lo que podría significar una reducción del envejecimiento de los tejidos", ha explicado la Dra. Casals. "El tratamiento con este fármaco reduce la acumulación de lípidos peroxidados asociados a la edad y mejora la función de las mitocondrias, las estructuras celulares encargadas de producir energía", ha resumido la investigadora.

Además de conducir fisiológicamente a una mejora de la función cardíaca y de la función cognitiva cerebral, la investigadora también ha detallado que otros autores han atribuido al fenofibrato efectos beneficiosos sobre la osteoartritis.

Los autores del artículo han afirmado que estos efectos dependen de la activación de dos proteínas reguladoras del metabolismo de lípidos, la PPAR? y la CPT1C. De hecho, tanto la Dra. Casals como la Dra. Bi han estado investigando durante más de diez años con la proteína CPT1C y ahora acaban de demostrar el papel clave de esta proteína como mediadora para frenar el envejecimiento en ratones tratados con fenofibrato.

Aunque por ahora todos los ensayos se han realizado con estos animales, los autores han señalado que este medicamento podría evaluarse en un futuro como una posible terapia para retrasar el deterioro asociado a la edad, ya que se trata de un fármaco seguro y ya recetado en humanos.

"Después de estos resultados vistos en animales, vemos que modular el metabolismo lipídico a través de estas proteínas podría ser una estrategia eficaz para combatir algunos procesos del envejecimiento natural. No obstante, para un envejecimiento saludable, es importante hacer ejercicio y estimular el cerebro", ha concluido la Dra. Casals, catedrática de Farmacología y líder del Grupo de Investigación "From Cell Metabolism to Metabolic Diseases (METADIS)" de UIC Barcelona.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Para más información:.

Anna Martínez Daries.

ammartinez@uic.es.

Comunicación científica.

Campus Sant Cugat.

T. +34 935 042 000. Ext: 5007.

Josep Trueta, s/n.

08195 Sant Cugat del Vallès.