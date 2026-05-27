El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles pone en marcha el primer Philips Areta RT del mundo para reforzar la precisión y personalización en la planificación de tratamientos de radioterapia - Philips Health

(Información remitida por la empresa firmante)

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles pone en marcha el primer Philips Areta RT del mundo para reforzar la precisión y personalización en la planificación de tratamientos de radioterapia

El TAC RT, diseñado específicamente para Oncología Radioterápica, optimiza la localización y delimitación de tumores y apoya el diseño de tratamientos personalizados, con beneficios directos para pacientes y ventajas operativas para los profesionales

Es la primera instalación mundial de un TAC Philips Areta RT en un hospital público, incorporado al Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Rey Juan Carlos para optimizar la simulación y la planificación de tratamientos de radioterapia.

Móstoles (Madrid), 27 de mayo de 2026 – El Hospital Universitario Rey Juan Carlos, hospital público de la Comunidad de Madrid, ha completado la instalación y puesta en marcha el primer TAC Philips Areta RT a nivel mundial en su Servicio de Oncología Radioterápica. El hito consolida el posicionamiento del centro mostoleño en la adopción de tecnología sanitaria avanzada y refuerza la apuesta de Philips por España como un entorno clave para impulsar innovación clínica responsable, en colaboración con profesionales y organizaciones sanitarias.

Así se puso de relieve en la presentación e inauguración oficial de este equipo que tuvo lugar el lunes en el hospital en un acto que contó con la participación de Almudena Quintana, directora general asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, profesionales del hospital y representantes de la compañía tecnológica.

La Dra. Pilar Samper Ots, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, subraya que “la incorporación del Philips Areta RT supone un salto tecnológico para nuestro servicio. Nos permite avanzar en una planificación y simulación más personalizada de tratamientos de radioterapia, con el objetivo de seguir mejorando la calidad asistencial y la experiencia de nuestros pacientes”.

Un TAC RT concebido para Oncología Radioterápica

El Philips Areta RT es un sistema de tomografía computarizada diseñado específicamente para los flujos de trabajo de planificación y simulación en radioterapia. Su propuesta se centra en aportar imágenes de alta calidad y consistencia para apoyar la delimitación precisa del volumen a tratar, la protección del tejido sano y la optimización del plan terapéutico, además de contribuir a procesos más eficientes en el día a día del servicio.

En palabras del Dr. José Zapatero Ortuño, jefe asociado del Servicio de Oncología Radioterápica del hospital, “disponer de un TAC RT específicamente diseñado para Oncología Radioterápica contribuye a mejorar la localización del tumor y su delimitación con mayor precisión, lo que ayuda a proteger el tejido sano y a optimizar el diseño del plan terapéutico de forma individualizada”.

Jimena Lapuerta, responsable de negocio de Diagnóstico por Imagen de Philips Ibérica, explica que “Areta RT incorpora una arquitectura de imagen diseñada para radioterapia, con un detector avanzado y reconstrucción basada en inteligencia artificial que contribuyen a una mayor consistencia y calidad de imagen en simulación. Su diseño está orientado a mejorar la reproducibilidad del proceso, reducir repeticiones y apoyar flujos de trabajo más eficientes, aspectos clave cuando se busca precisión en la delimitación y agilidad operativa en el servicio”.

Según Ramón Polo Cezón, radiofísico y jefe asociado del citado servicio, “el nuevo Areta RT permite reducir el ruido de imagen, mejorar la detectabilidad de bajo contraste y ajustar de forma individualizada la dosis de radiación en procedimientos de simulación en función del volumen del paciente y la localización anatómica del tumor. Asimismo, incorpora capacidades orientadas a minimizar artefactos de movimiento y a reducir la necesidad de repeticiones, favoreciendo una experiencia más fluida para el paciente y una mayor eficiencia del proceso asistencial”.

Finalmente, la directora general asistencial de la Comunidad de Madrid consideró que el nuevo TAC representa un “avance que refuerza nuestro compromiso con una sanidad pública de calidad, innovadora y centrada en las personas, que sitúa al Hospital Universitario Rey Juan Carlos en una posición de referencia internacional.

“El hito asistencial que hoy celebramos pone de manifiesto la capacidad de la sanidad madrileña para liderar la incorporación de innovación tecnológica de última generación aplicada a la práctica clínica, que tiene un impacto directo en la vida de los pacientes, lo que es, sin duda, su mayor valor”, dijo. Y es que “la innovación sin los profesionales, sin las personas que están detrás, cuidando y añadiendo el trato al tratamiento, no serviría de nada”, concluyó Quintana

Beneficios para los pacientes

Con la instalación del Philips Areta RT, el hospital incorpora un TAC concebido para la simulación en Oncología Radioterápica y orientado a mejorar la planificación del tratamiento. La calidad de imagen y las funcionalidades del sistema facilitan una delimitación más precisa del tumor y del volumen objetivo, un paso clave para ajustar el plan terapéutico y contribuir a la protección del tejido sano. El equipo también está diseñado para reducir repeticiones y minimizar artefactos de movimiento, lo que puede agilizar el proceso y evitar exploraciones adicionales. Además, permite adaptar la dosis en simulación de forma individualizada, en función de las características del paciente y la región anatómica.

Ventajas para los profesionales sanitarios

Para los especialistas, el Areta RT aporta un entorno de trabajo específico para radioterapia que busca reforzar la consistencia de la imagen y apoyar con mayor fiabilidad las decisiones de contorneo y planificación. La integración de herramientas orientadas a mejorar la reproducibilidad y reducir repeticiones contribuye a optimizar tiempos y circuitos, especialmente en servicios con alta carga asistencial. La instalación, además, consolida la capacidad del equipo para impulsar actividad clínica y formativa en torno a una tecnología de última generación alineada con las necesidades del día a día en Oncología Radioterápica.

España, foco estratégico para la innovación clínica de Philips

Para Philips, este hito refuerza el papel de España como mercado prioritario para impulsar innovación con impacto en entornos asistenciales de alta exigencia. Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica, destaca “el hecho de que el primer Philips Areta RT del mundo esté instalado en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos es un hito que refleja la solidez del ecosistema sanitario español y nuestro compromiso con España como referencia para impulsar innovación clínica con impacto real. Seguimos trabajando junto a los profesionales para acelerar la adopción de tecnologías que apoyen decisiones más precisas y procesos más eficientes”.

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos presta cobertura sanitaria a cerca de 200.000 habitantes de 18 municipios y continúa fortaleciendo su cartera de servicios en Oncología Radioterápica, que abarca técnicas de radioterapia externa con fotones y braquiterapia, con el objetivo de seguir avanzando en calidad, innovación y experiencia del paciente.

Sobre Hospital Universitario Rey Juan Carlos

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos da cobertura sanitaria a cerca de 200.000 habitantes de 18 municipios (Móstoles, Navalcarnero, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, Navas del Rey, Villaviciosa de Odón, Cenicientos, Rozas de Puerto Real, Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Chapinería, Colmenar de Arroyo y El Álamo).

El Hospital cuenta con 339 habitaciones individuales, 18 dobles, 192 consultas, 26 puestos de hospital de día médico y 14 puestos de diálisis. En el área quirúrgica dispone de 17 quirófanos, uno de Urgencias y otro de cesáreas, 6 salas de dilatación-paritorio, 32 gabinetes de exploración, 47 boxes de urgencias, 13 consultas y 2 videoconsultas, 10 sillones para tratamientos, 21 salas de radiología, 10 puestos neonatología y 18 puestos de UCI.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias

Para más información:

César García Requena

Brand & Communications Manager

Philips Ibérica

Email: cesar.garcia.requena@philips.com