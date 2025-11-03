Huelva se suma a la red andaluza de ciudades cardioprotegidas con un desfibrilador 24h

(Información remitida por la empresa firmante)

El dispositivo, conectado 24 horas y con telecontrol de ALMAS INDUSTRIES, permitirá actuar con rapidez ante una parada cardiaca en pleno centro de la ciudad

La ciudad de Huelva refuerza su compromiso con la salud pública y la prevención cardiovascular con la instalación de un tótem cardioprotegido en la Plaza Alcalde Coto Mora, frente al Ayuntamiento.



La iniciativa forma parte del programa Andalucía Cardioprotegida, impulsado por la Fundación Andaluza de Cardiología (FAC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y expertise de ALMAS INDUSTRIES, compañía líder en soluciones de cardioprotección.



El acto de presentación se celebrará el próximo lunes 27 de octubre a las 11:00 horas, y contará con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Huelva, la FAC y Almas Industries.



Tecnología que salva vidas

El nuevo tótem de cardioprotección instalado en el centro de Huelva incorpora un desfibrilador Mindray semiautomático, conectado las 24 horas con telecontrol, geolocalización y llamada directa al 061, así como un kit completo de intervención con todo el material necesario para actuar ante una parada cardiaca.



Estos dispositivos, distribuidos por ALMAS INDUSTRIES, permiten una respuesta inmediata ante una emergencia cardíaca, donde el tiempo resulta determinante: cada minuto que pasa sin actuar reduce un 10% las probabilidades de supervivencia, mientras que el uso temprano de un desfibrilador puede aumentar las posibilidades de éxito hasta en un 90%.



Desde la FAC se sienten muy orgullosos de participar en este programa, cuyo objetivo es seguir ampliando la instalación de tótems de cardioprotección tanto en grandes ciudades como en poblaciones más pequeñas, añade Dolores Mesa Rubio, Presidenta de la Fundación Andaluza del Corazón.



"Cada año se producen 30.000 paradas cardiacas en España y cada minuto que pasa sin actuar las posibilidades de supervivencia se reducen un 10%. Por eso, responder de forma precoz realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y usando desfibriladores disponibles en el entorno puede salvar vidas. Con el objetivo de mejorar la atención a la parada cardiaca en nuestro país, la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), con la colaboración de Cruz Roja, desarrollamos la aplicación Ariadna. Galicia ha sido la primera comunidad autónoma en integrarse en esta iniciativa, y desde la SEC y la FEC animamos al resto de comunidades a seguir su ejemplo e incorporar Ariadna en sus sistemas de emergencias", señalan desde la SEC y la FEC.



"Con este nuevo tótem, Huelva se suma a una red creciente de ciudades andaluzas que están apostando por la prevención y la seguridad de sus ciudadanos. Nuestro objetivo es que cualquier persona que sufra una parada cardiaca pueda recibir ayuda inmediata, en cualquier punto de su ciudad", ha señalado ALMAS INDUSTRIES.



ALMAS INDUSTRIES, compromiso con la cardioprotección

Para ALMAS INDUSTRIES, esta actuación refuerza su compromiso con la creación de espacios cardioprotegidos en toda Andalucía, y apoya la cardioprotección de eventos de toda índole a través de la donación temporal de desfibrilador mediante su del Proyecto+vida, con el que la compañía trabaja junto a ayuntamientos, fundaciones e instituciones sanitarias para acercar la cardioprotección a toda la población.



Huelva, dentro del proyecto Andalucía Cardioprotegida

El programa Andalucía Cardioprotegida, impulsado por la FAC y el apoyo de la FEC promueve la instalación de desfibriladores en espacios públicos y privados, la formación en técnicas de reanimación y la creación de áreas cardioprotegidas certificadas.



Con esta actuación, Huelva se une a otras ciudades andaluzas como Málaga, Granada, Alicante, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Antequera entre muchas otras, así como en municipios más pequeños que ya cuentan con dispositivos conectados y supervisados por ALMAS INDUSTRIES, avanzando hacia una Andalucía más cardioprotegida y preparada para salvar vidas.



