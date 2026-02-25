IFIN se consolida con la primera formación universitaria acreditada en EMT (TMS) y tDCS en español - IFIN

Madrid, 25 de febrero de 2026.- IFIN se consolida como referente en formación especializada en neuromodulación no invasiva al impulsar la primera formación universitaria acreditada en español en Estimulación Magnética Transcraneal (EMT o TMS) y Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS). En un contexto de crecimiento sostenido de la estimulación cerebral en la práctica clínica, el Instituto de Formación Internacional en Neuromodulación refuerza su liderazgo en capacitación técnica y científica para profesionales sanitarios.

La creciente demanda de formación en estimulación magnética transcraneal y de cursos de estimulación transcraneal por corriente directa responde al avance de la evidencia científica y a la expansión clínica de estas técnicas en depresión, dolor crónico, rehabilitación tras ictus y otros trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos.

Primera formación universitaria oficial en estimulación magnética transcraneal (EMT/TMS) y tDCS

IFIN afianza su posicionamiento como la primera entidad en ofrecer una formación universitaria oficial en EMT (TMS) y tDCS acreditada por la Universidad EUNEIZ. Esta acreditación convierte sus programas en la primera formación homologada en español con créditos universitarios en estimulación transcraneal.

El programa responde a la necesidad de contar con un curso de estimulación magnética transcraneal y un curso de tDCS estructurados, rigurosos y alineados con estándares académicos. La formación integra fundamentos neurofisiológicos, protocolos clínicos, parámetros de estimulación, criterios de indicación y análisis crítico de la evidencia científica actual.

Formación en neuromodulación con enfoque clínico y docentes expertos

La dirección académica está a cargo del Dr. Héctor Saiz García y del Dr. Daniel Vicente Rivera, médicos psiquiatras y referentes en neuromodulación clínica. El claustro docente está compuesto por profesionales con amplia experiencia en práctica clínica real, expertos en la aplicación de estimulación magnética transcraneal (TMS) y estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) en distintos entornos asistenciales.

Este enfoque garantiza que la formación en neuromodulación no invasiva no se limite al aprendizaje técnico, sino que aborde la toma de decisiones clínicas, la seguridad del paciente y la integración de la estimulación cerebral en el abordaje terapéutico global.

Los programas están dirigidos a profesionales de psiquiatría, neurología, neuropsicología, neurofisiología clínica, rehabilitación y tratamiento del dolor, así como a perfiles de psicología sanitaria, enfermería, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, reflejando el carácter multidisciplinar de las neurociencias actuales.

Actualmente, IFIN ofrece el curso universitario oficial en EMT (TMS) y el curso universitario oficial en tDCS, ambos con prácticas presenciales opcionales con dispositivos reales, además de IFIN PRO como línea de actualización continua para profesionales que buscan especialización en neuromodulación.

Con esta iniciativa, IFIN se consolida como entidad de referencia en formación avanzada en neuromodulación no invasiva, contribuyendo a la estandarización académica y profesional de la EMT (TMS) y la tDCS en el ámbito sanitario hispanohablante.

