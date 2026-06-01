INMOA inicia una nueva etapa asistencial en el Hospital Memorial Publio Cordón de Madrid
La unidad, liderada por la Dra. Elisabeth Arrojo, refuerza su capacidad asistencial manteniendo su modelo de oncología avanzada.
Madrid, 1 de junio de 2026.- El Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA) ha alcanzado un acuerdo estratégico con el Hospital Memorial Publio Cordón, para operar su unidad de oncología médica y radioterápica dentro del centro hospitalario, en un paso que consolida su evolución hacia un modelo asistencial más integrado. El Hospital Memorial Publio Cordón, inaugurado recientemente por SAR la Infanta Doña Elena, abre sus puertas dotado con la tecnología más innovadora y un equipo médico puntero a nivel internacional en las especialidades médicas y quirúrgicas. Se trata de un modelo de atención sanitaria de excelencia único en el país.
INMOA desarrollará su actividad en Madrid dentro del Hospital Memorial Publio Cordón, ubicado en Paseo Casa de Campo, 5 · Madrid, bajo la marca INMOA by Memorial Publio Cordón Hospital.
La unidad estará liderada por la Dra. Elisabeth Arrojo y su equipo médico, que continuará desarrollando su actividad manteniendo el mismo enfoque clínico basado en una oncología avanzada y personalizada.
Este acuerdo permite a INMOA integrarse en un entorno hospitalario con mayor capacidad tecnológica y asistencial, facilitando la coordinación con otras especialidades y mejorando el abordaje multidisciplinar del paciente oncológico.
Como parte de este proceso, la actividad que hasta ahora se desarrollaba en la sede de la calle Santa Leonor, 1 Jun. (Madrid) - , se traslada íntegramente al hospital, quedando cerrada la ubicación anterior.
La sede de INMOA en Bilbao continuará operando con normalidad, manteniendo su actividad y reforzando su capacidad clínica gracias a esta evolución en Madrid.
Los canales de contacto habituales de INMOA, incluidos los números de teléfono, se mantendrán sin cambios durante esta fase de transición para garantizar la continuidad en la atención a pacientes.
“La integración en un entorno hospitalario nos permite ampliar nuestra capacidad para ofrecer una atención más completa, manteniendo nuestra forma de entender la oncología”, señala la Dra. Elisabeth Arrojo.
Este movimiento representa una evolución del proyecto INMOA, que refuerza su posicionamiento dentro de un modelo asistencial más coordinado y con mayor capacidad de respuesta ante la complejidad del paciente oncológico.
Emisor: INMOA · Instituto Médico de Oncología Avanzada
