Institutos Odontológicos afronta un año de consolidación de su red de clínicas dentales y crecimiento sostenible - Institutos Odontológicos

Tras alcanzar los 42 centros, la estrategia de expansión de la marca se apoya en la selección cuidadosa de ubicaciones, la formación de equipos sólidos y la estandarización de procesos que ofrezcan la mejor experiencia al paciente.

La llegada a Euskadi y Baleares en 2025 y la consolidación de un modelo asistencial basado en la excelencia clínica, la innovación y el trato cercano marcan el camino para el nuevo año.

Barcelona, 27 de enero de 2026.- Después de cerrar 2025 habiendo alcanzado las 42 clínicas dentales, Institutos Odontológicos afronta el nuevo año con el objetivo de seguir creciendo de forma sostenible. La premisa es siempre consolidar primero y luego ampliar, señala el director general de la compañía, Roger Sobrepera. Cuando una red crece, el reto no es solo abrir puertas, sino, sobre todo, que la experiencia sea consistente y que el paciente note el mismo nivel de atención en cualquier clínica. Por eso, la estrategia de expansión de IO se apoya en la selección cuidadosa de ubicaciones, donde haya una demanda real y que encajen en nuestro modelo; la captación y formación de equipos sólidos, bajo un liderazgo clínico; y la estandarización de los procesos, la tecnología y la experiencia del paciente, destaca.

Desde su experiencia al frente de una marca con más de 35 años de historia, Roger Sobrepera advierte sobre los desafíos estructurales que tensionan el sector odontológico en España. Cada vez hay más oferta y más expectativa del paciente, pero también más barreras que debemos afrontar con soluciones eficaces. Entre los retos principales se encuentran el acceso a tratamientos que mucha gente retrasa por motivos económicos; la necesidad de mejorar la confianza de los pacientes mediante un relación que priorice la claridad, la honestidad y propuestas clínicas comprensibles; la competencia intensa en el sector, que obliga a una diferenciación basada en resultados y experiencia, y no en promesas; la captación y la fidelización de talento que haga posible la estabilidad de los equipos; y la búsqueda de la excelencia clínica y la eficiencia operativa a partir de la tecnología apropiada.

Respecto a este último punto, Sobrepera subraya la importancia de la innovación con criterio. Tenemos que incorporar aquello que mejore los resultados clínicos y la experiencia del paciente, no lo que está de moda.

Entre las herramientas de que dispone Institutos Odontológicos para desarrollar su estrategia asistencial, se encuentra el Barómetro de la salud bucodental en España, que presentó en marzo y del que ya está preparando la tercera edición. Forma parte de las acciones de impulso a la prevención y la educación, elaborado a partir de más de 1.600 encuestas a usuarios de servicios de odontología, y recoge, entre otra información relevante, sus hábitos de higiene bucal y de relación con el dentista, la manera como las familias afrontan la salud bucodental de los hijos y la evolución del equilibrio entre los tratamientos estéticos y de salud.

El estudio es uno de los hitos de 2025 que destaca el director general de IO, junto con el despliegue en Euskadi, con las primeras clínicas de la marca en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián, y la llegada a Baleares, con la apertura en diciembre en Palma. En 2025 hemos reforzado protocolos, coordinación clínica y cultura de red para ganar en homogeneidad sin perder cercanía, concluye.

Pacientes más informados y exigentes

La apuesta por un modelo basado en la combinación entre excelencia profesional, innovación y trato cercano responde a los valores de la compañía y la evolución del perfil y demandas de los pacientes. Recibimos a pacientes cada vez más informados, más exigentes y con una mayor implicación en la toma de decisiones sobre su salud bucodental, explica el director del Comité Médico de Institutos Odontológicos, el Dr. Gonzalo Diz. Esta tendencia se traduce en un incremento de tratamientos personalizados y con resultados predecibles a largo plazo, una mayor sensibilidad respecto a los tiempos de espera en la clínica y a una comunicación clara entre equipo y paciente.

Para dar respuesta a estas demandas, IO ha convertido en un pilar estratégico la inversión en tecnología y materiales avanzados, pues es el camino hacia tratamientos más seguros y duraderos, la reducción de complicaciones y retratamientos, indica el Dr. Diz. Además, el equipamiento de calidad mejora la capacidad de diagnóstico, la eficiencia clínica y, por tanto, la experiencia del paciente.

Con el objetivo de conseguir la mayor seguridad clínica y la experiencia asistencial más satisfactoria posible, la compañía también está fomentando el trabajo en equipos multidisciplinares mediante protocolos médicos y de coordinación, la formación continua de los profesionales y una comunicación constante entre los equipos y de estos con el Comité Médico. El trabajo en equipo hace posible una visión integral, especialmente en tratamientos complejos, reduce los errores y ofrece soluciones integrales y personalizadas, destaca el Dr. Gonzalo Diz.

Para dar a conocer su modelo asistencial y poner el acento en la atención próxima y de confianza, en la estrategia de negocio de IO la comunicación es fundamental, ya sea para contactar con nuevos posibles pacientes como para fidelizar a los existentes. Según comenta la directora de Comunicación y Marketing, Victòria Quintana, en 2026 van a seguir trabajando en ofrecer una accesibilidad real, con horarios amplios, primeras visitas y revisiones gratuitas y facilidades de financiación.

En cuanto a la confianza, en un sector de competencia creciente, la marca cuenta a su favor con el hecho de disponer de una red de clínicas 100 % propias, controles de calidad y un modelo asistencial coherente, equipos médicos estables y la transparencia total en la relación con el paciente desde el primer momento, con diagnósticos y presupuestos claros, señala Victòria Quintana, quien subraya, además, la importancia de la reputación. En el contexto actual, las reseñas en Internet y las recomendaciones son básicas. El mensaje que trasladamos debe ser coherente en todos los ámbitos, por eso también estamos afrontando la modernización y ampliación de los canales de comunicación con los pacientes.

Sobre Institutos Odontológicos

Institutos Odontológicos cuenta con más de cuarenta clínicas dentales distribuidas en Cataluña, País Vasco, Zaragoza, Madrid, Pamplona, Mallorca, Valencia y Castellón, que desde 1988 han atendido a más de un millón de personas. El objetivo de la marca es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la prevención y la aplicación de una odontología con ética y calidad asistencial.

