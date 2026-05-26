Institutos Odontológicos incorpora implantes subperiósticos para pacientes que solo podían optar a prótesis

Institutos Odontológicos incorpora el tratamiento con implantes subperiósticos para mejorar la calidad de vida de pacientes que solo podían optar a prótesis removibles - Institutos Odontológicos

(Información remitida por la empresa firmante)

Institutos Odontológicos incorpora el tratamiento con implantes subperiósticos para mejorar la calidad de vida de pacientes que solo podían optar a prótesis removibles

La innovadora solución se fija mediante microtornillos a la superficie del hueso maxilar o mandibular en los casos en que carece del volumen necesario para los implantes convencionales.

En el marco del compromiso de IO con los avances en implantología, sus clínicas adoptan el sistema de conexión cónica en lugar de la conexión hexagonal interna, que mejora la seguridad, la predictibilidad y la satisfacción de los pacientes.

Barcelona, 26 de mayo de 2026.- Las personas que sufren atrofia maxilar ósea y, por tanto, hasta ahora no eran candidatas a recibir implantes dentales convencionales, ya pueden recuperar la funcionalidad de la boca gracias a los implantes subperiósticos, que Institutos Odontológicos ha incorporado a su catálogo de tratamientos avanzados en implantología. La solución consiste en la colocación de una estructura personalizada de titanio adaptada a la superficie del hueso maxilar o mandibular, cuando carece del volumen necesario para los implantes convencionales. El nuevo sistema se apoya en el hueso en lugar de insertarse en él, y se fija mediante microtornillos.

Hasta ahora, los pacientes beneficiarios del innovador tratamiento requerían injertos óseos o elevaciones de seno complejas, y para recuperar la funcionalidad de la dentadura solo podían optar a prótesis completas removibles. Por tanto, los implantes subperiósticos mejoran la calidad de vida del paciente al ofrecer una solución fija en situaciones donde antes no era posible, explica el director de Calidad Clínica y Asistencial de IO, el Dr. Gonzalo Diz.

Con su incorporación a la práctica clínica de Institutos Odontológicos, reforzamos nuestro posicionamiento como referente en innovación y soluciones avanzadas en implantología, afirma el Dr. Diz. Ampliamos el abanico terapéutico para abordar casos complejos que antes tenían opciones limitadas, permitiendo así ofrecer tratamientos personalizados y de alta tecnología adaptados a las necesidades reales de los pacientes, añade.

La aplicación de la nueva técnica es posible gracias a la tecnología de diagnóstico avanzada, como la Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT) y el escaneado digital, y al software de planificación quirúrgica. Nuestras clínicas disponen de infraestructura digital avanzada, y cada vez más cirujanos cuentan con experiencia en cirugía implantológica compleja, señala el director de Calidad Clínica y Asistencial, quien destaca, además, la importancia de contar con socios especializados en el diseño y fabricación de implantes mediante tecnología CAD/CAM e impresión 3D.

De la conexión hexagonal a la conexión cónica

Es el caso de Avinent Group, cuya colaboración ha posibilitado no solo la incorporación de los implantes subperiósticos sino también una mejora significativa en los tratamientos con implantes convencionales al adoptar el sistema de conexión cónica en lugar del de conexión hexagonal interna. La conexión cónica ofrece mejoras significativas en estabilidad, sellado biológico y comportamiento mecánico, lo que impacta directamente en la calidad y durabilidad de los tratamientos, indica el Dr. Gonzalo Diz.

La conexión hexagonal funciona como un encaje con formas geométricas, similar a una llave, mientras que la cónica actúa como el ajuste de un cono dentro de otro cono, lo que genera un efecto de sellado y fricción mucho más estable y hermético. Pequeños cambios en el diseño del implante tienen un gran impacto clínico. Buscamos mejoras en la estabilidad de los tejidos, menor incidencia de aflojamientos protésicos y una osteointegración más fiable en casos complejos, comenta el Dr. Diz.

Estas mejoras en los tratamientos se enmarcan en el compromiso de Institutos Odontológicos con la innovación y con la implantología basada en la evidencia científica, apostando por soluciones que ofrezcan mayor seguridad, predictibilidad y satisfacción para nuestros pacientes, concluye el Dr. Gonzalo Diz.

Puedes descargar la imagen en alta calidad AQUÍ.

Sobre Institutos Odontológicos

Institutos Odontológicos cuenta con más de cuarenta clínicas dentales distribuidas en Cataluña, País Vasco, Zaragoza, Madrid, Pamplona, Mallorca, Valencia y Castellón, que desde 1988 han atendido a más de un millón de personas. El objetivo de la marca es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la prevención y la aplicación de una odontología con ética y calidad asistencial.

Para ampliar información, gestionar entrevistas o solicitar material gráfico:

Agencia Beat Content

Inma Santos – isantos@agenciabeatcontent.com / 932 376 434

Emisor: Institutos Odontológicos