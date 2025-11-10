Institutos Odontológicos invita a las familias a 'ponerle nombre' al Ratoncito Pérez

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña se activará en las cuarenta clínicas del país y buscará reforzar el interés en la higiene infantil: según el Barómetro de la Salud Bucodental en España 2025, los hábitos en los niños son peores que en los adultos.

Los tres nombres más propuestos pasarán a votación y se sorteará un viaje a Disneyland París.

Barcelona, 10 de noviembre de 2025.- Institutos Odontológicos lanza "Ponle nombre al Ratoncito Pérez", un concurso familiar que pretende acercar la salud bucodental a los niños y niñas a través del juego y la diversión. Bajo la premisa de convertir la visita al dentista en una experiencia agradable y positiva, la marca anima a encontrar el verdadero nombre del ratón más entrañable.

Según el Barómetro de la Salud Bucodental en España 2025, el 81 % de los menores de cinco años va al dentista una vez al año o menos y un tercio solo se cepilla los dientes una vez al día. Además, apenas el 5% de las familias lleva a su hijo al dentista antes del primer año de vida. Con esta acción participativa y teniendo en cuenta estos datos, Institutos Odontológicos busca romper esta tendencia y normalizar la visita al dentista como parte del cuidado cotidiano desde edades tempranas.

A partir de esta semana todas las clínicas de España arrancarán con la campaña y, vía código QR, todo el que quiera podrá proponer un nombre para bautizar al mítico personaje. Las tres opciones más repetidas pasarán a una segunda fase de votación abierta y, posteriormente, se sorteará un viaje a Disneyland París.

"Queremos que las familias entiendan que acudir al dentista es necesario desde la infancia y que lo vean como un lugar seguro, donde cuidamos de la boca sus hijos e hijas para un bienestar integral", explica Roger Sobrepera, director general de Institutos Odontológicos. "El Ratoncito Pérez ha sido siempre un símbolo de ilusión, así que nos pareció una manera perfecta de convertirlo en una acción con potente trasfondo educativo para que los más pequeños adopten buenos hábitos desde un principio", afirma.

La campaña estará activa durante las próximas semanas en los cuarenta centros con sello IO repartidos por toda España, que cuentan con equipos multidisciplinares y tecnología avanzada al servicio de los pacientes. Con acciones como esta, Institutos Odontológicos busca reforzar de una forma lúdica y cercana su misión de siempre: cuidar la salud bucodental con una atención humana y preventiva donde cada sonrisa cuenta, también la de los niños y niñas. "Estamos impacientes por ver la creatividad de los niños y las familias; nos parece una idea realmente simpática para compartir con nuestros pacientes", sostiene Sobrepera. "Seguro que saldrán ideas curiosas y divertidas y, quién sabe* ¡Quizá encontremos al auténtico Ratoncito Pérez!", concluye el director.

Institutos Odontológicos cuenta con cuarenta clínicas dentales distribuidas en Cataluña, País Vasco, Zaragoza, Madrid, Pamplona, Valencia y Castellón, que desde 1988 han atendido a más de un millón de personas. El objetivo de la marca es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la prevención y la aplicación de una odontología con ética y calidad asistencial.

