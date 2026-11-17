El lenguaje de la piel: Epidelle llega a la cosmética natural con la exigencia de un laboratorio - EPIDELLE

(Información remitida por la empresa firmante)

Tarragona, 17 de noviembre de 2026.- El lenguaje de la piel: Epidelle llega a la cosmética natural con la exigencia de un laboratorio. Una marca nacida en España, formulada por una profesional con más de catorce años en la industria farmacéutica, debuta en diciembre con tres productos y una promesa: que cada ingrediente tenga una razón de ser.

La piel ya habla cada mañana al despertar y durante el día. Tirantez después de la ducha, un brillo que aparece a media tarde, la sensación de que algo no termina de encajar. El problema casi nunca es la falta de productos. Es la falta de respuestas. Epidelle nace para darlas.

La marca la crea y la formula Eva Moreno, una profesional que pasó más de catorce años trabajando en la industria farmacéutica, donde cada decisión debe poder justificarse. Ahora aplica esa misma disciplina a la cosmética natural: menos ruido, más rigor y una atención minuciosa a cada componente y a las necesidades de la piel.

La primera colección, Rituel de Soin, llega en diciembre con tres productos pensados para trabajar juntos: un sérum oleoso, un tónico floral y una crema de noche con niacinamida. Cada uno tiene una función clara en la rutina, y ninguno está ahí para decorar. Se venderá únicamente online, en www.epidelle.es.

Con el lema El lenguaje de la piel, la marca propone escuchar que necesita la piel y por qué, antes de aplicar. Y quien quiera entender cómo se crea una fórmula, qué aporta cada ingrediente o por qué se eligió, encontrará en Epidelle un espacio para preguntar y aprender.

La confianza, dice la marca, se construye con información, no con promesas.

Sobre Epidelle. Marca de cosmética natural formulada y creada en España. Venta exclusiva online en epidelle.es. Primera colección: Rituel de Soin, disponible en diciembre de 2026. Contacto de prensa. Eva Moreno · eva.moreno@epidelle.es

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