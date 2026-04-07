Llega a España STRIORT, el método para tratar estrías sin agujas presente en más de 30 países - Carla Vacca

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de abril de 2026.- En un sector estético cada vez más competitivo, donde ofrecer muchos servicios ya no garantiza la diferenciación, la especialización se posiciona como uno de los factores clave para el crecimiento profesional. En este contexto, STRIORT llega a España con su formación para esteticistas y profesionales de la estética, introduciendo un método enfocado específicamente en el tratamiento de estrías que ya cuenta con una trayectoria consolidada a nivel internacional, de la mano de Carla Vacca.

El método STRIORT, desarrollado por el especialista Alexandre Bussade, ha evolucionado durante más de una década hasta consolidarse en distintos mercados internacionales. Actualmente se encuentra en su séptima generación, reflejo de un proceso continuo de investigación, desarrollo y mejora del sistema. Su implantación en más de 30 países y la formación de más de 15.000 profesionales refuerzan su posicionamiento dentro del ámbito de la estética profesional. A lo largo de su evolución, el método se ha apoyado en una base técnica desarrollada y aplicada en distintos contextos, contribuyendo a su consolidación como un protocolo estructurado dentro del abordaje estético de las estrías.

Un método internacional que apuesta por la especialización en estrías

El sector estético ha evolucionado hacia una mayor exigencia técnica. Cada vez más centros estéticos y esteticistas buscan alejarse de los servicios genéricos para apostar por protocolos específicos que les permitan diferenciarse y posicionarse con mayor claridad en el mercado.

En este escenario, STRIORT no se presenta como una formación generalista, sino como una especialización concreta dentro del tratamiento estético de las estrías, con una metodología propia y un protocolo definido. Este enfoque responde a una tendencia creciente: profesionales que buscan dominar áreas específicas en lugar de acumular técnicas sin una identidad clara.

La implantación del método en más de 30 países no solo aporta dimensión internacional, sino que refleja su adopción por miles de profesionales que trabajan bajo un mismo sistema, con un criterio compartido y una forma de abordar las estrías más estructurada dentro de la estética profesional.

¿En qué consiste el método STRIORT?

STRIORT es un método estético no invasivo que se basa en la aplicación de un protocolo estructurado que combina técnica, aparatología específica y el uso de productos diseñados para acompañar el proceso. Su enfoque se orienta a estimular los procesos naturales de la piel mediante un abordaje controlado y progresivo dentro de la cabina y con un completo cuidado domiciliario tras el tratamiento.

A diferencia de otros enfoques conocidos en el tratamiento de estrías, el método STRIORT no utiliza agujas ni se basa en técnicas de micropunción, lo que lo posiciona como una alternativa dentro del ámbito estético para profesionales que buscan trabajar desde un enfoque no invasivo.

Más allá de una técnica aislada, el método se plantea como un sistema de trabajo que sigue una secuencia definida, lo que permite a las profesionales aplicarlo con criterio y coherencia dentro de su práctica estética, permitiendo a las profesionales trabajar con seguridad y mayor rapidez para aumentar la rentabilidad.

Formación oficial en España para profesionales que buscan diferenciarse

La llegada de STRIORT a España coincide con un momento en el que muchas esteticistas buscan redefinir su posicionamiento. La saturación de servicios similares y la competencia basada en precio han impulsado el interés por formaciones que aporten especialización, estructura y valor diferencial real.

La formación oficial STRIORT en España se dirige a profesionales de la estética que desean incorporar un abordaje específico de las estrías dentro de su cartera de servicios, con el objetivo de reforzar su posicionamiento y diferenciarse en un mercado cada vez más exigente.

La formación está dirigida tanto a esteticistas como a otros perfiles del sector, incluyendo enfermeras con especialización en dermoestética, un perfil que cada vez muestra mayor interés por incorporar este tipo de abordajes dentro de su práctica.

A diferencia de formaciones de acceso masivo, el acceso a STRIORT se realiza mediante evaluación de perfil, con el objetivo de mantener un estándar profesional y asegurar que el método se implemente bajo criterios adecuados. Este enfoque busca preservar la calidad del sistema y el nivel de las profesionales que lo aplican.

STRIORT en España: implementación y desarrollo del método

La llegada de STRIORT a España está liderada por Carla Vacca, representante oficial del método en el país, quien se formó en 2018 y ha trabajado con el sistema desde entonces.

Su experiencia con el método y su conocimiento del sector estético han sido clave para impulsar su implantación en España, adaptando su desarrollo al contexto local y facilitando el acceso a la formación oficial para profesionales interesadas en especializarse en el tratamiento de estrías.

Una respuesta a la evolución del sector estético

El interés por el tratamiento de estrías dentro del ámbito estético no es nuevo, pero sí lo es la forma en la que se está abordando. La tendencia actual apunta hacia protocolos más definidos, mayor criterio técnico y una búsqueda constante de diferenciación profesional.

En este contexto, la llegada de STRIORT a España conecta con una necesidad clara del sector: pasar de un modelo basado en volumen de servicios a uno basado en especialización y posicionamiento.

Más allá de la técnica, el método se plantea como una herramienta para profesionales que buscan construir una propuesta con identidad propia dentro de su centro, alineada con una demanda creciente y con una visión más estratégica de la estética profesional.

En distintos países, las profesionales que trabajan con el método comparten de forma habitual en redes sociales casos documentados mediante imágenes de antes y después dentro de su práctica, lo que contribuye a visibilizar su aplicación en el ámbito estético profesional.

Acceso a la formación STRIORT en España

Con su llegada a España, STRIORT abre una nueva etapa dirigida a esteticistas y profesionales del sector que quieran especializarse en el tratamiento de estrías mediante un método con recorrido internacional.

Los profesionales interesados en acceder a la formación oficial pueden solicitar una evaluación de perfil para valorar su incorporación al programa en la web oficial www.striort.es

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