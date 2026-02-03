Más de 1.000 especialistas se darán cita el 20 y 21 de marzo en el 29º congreso de la SERV en Madrid

28º Congreso SERV 2025 - SERV

Organizado por la Fundación Española Retina Plus, numerosos expertos abordarán en dos jornadas los últimos avances tecnológicos tanto para el diagnóstico como para el abordaje de las principales enfermedades de la retina, coroides y vítreo

La Medalla de Honor recaerá este año en el profesor italiano Edoardo Midena, una referencia a nivel internacional en el estudio del edema macular diabético

Una de las novedades de esta edición es la convocatoria de los Premios Retinalplus+ SERV-Roche Farma cuyo objetivo es reconocer y promover el uso de la IA en el campo de la oftalmología

“La IA aplicada a la retina y las controversias sobre terapias génicas y medicina de precisión serán algunos de los temas de más interés que trataremos este año en el congreso”, señala el presidente de la SERV, el profesor Alfredo García Layana

Madrid, 3 de febrero de 2026. Tras el éxito de la pasada edición en la que más de 1.200 profesionales se dieron cita en Santiago de Compostela, el congreso anual de la Sociedad Española de Retina y Vítreo regresa a Madrid los próximos días 20 y 21 de marzo. En concreto, el Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center será la sede que reunirá a un extenso panel de especialistas nacionales e internacionales en uno de los encuentros más importantes en el campo de la oftalmología.

Organizado por la Fundación Española Retina Plus, el 29º congreso de la SERV abordará en dos jornadas los últimos avances tecnológicos tanto para el diagnóstico como para el abordaje de las principales enfermedades de la retina, coroides y vítreo, así como las novedades farmacológicas en su tratamiento.

Tal y como explica el profesor Alfredo García Layana, presidente de la SERV, “el primer día estará centrado en la retina médica, con mesas sobre consensos OCTA, prevención de fibrosis en degeneración macular y edema macular diabético, así como la irrupción de la oculómica, un campo emergente que está revolucionando la forma en que entendemos la relación entre los ojos y la salud general del cuerpo. También se abordarán tratamientos innovadores como faricimab y aflibercept 8 mg, y se presentarán experiencias reales con fotobiomodulación y terapia fotodinámica. En la segunda jornada destacará la cirugía vitreorretiniana, con ponencias sobre agujero macular, hemorragias subrretinianas, membranas epirretinianas y endoftalmitis; además, de sesiones de controversias y casos clínicos”.

El congreso anual de la SERV se ha consolidado y se ha convertido en un referente de la oftalmología en España por su labor en el terreno de la investigación, en la presentación de los últimos avances, así como en la actualización y formación de los profesionales dedicados a la retina y vítreo. Un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas de diferentes regiones con el objetivo de brindar una mejor atención al paciente.

“Hemos visto progresos significativos en la estandarización de OCTA, la prevención de fibrosis en patologías como DMAE y DME, y la incorporación de biomarcadores medidos por IA. Además, la llegada de nuevos tratamientos como faricimab y aflibercept 8 mg, junto con los sistemas de liberación retardada y la investigación en retinopatía del prematuro, han marcado un antes y un después en la práctica clínica”, explica el vicepresidente de la SERV, el Dr. Luis Arias Barquet.

Medalla de Honor 2026 de la SERV

Uno de los momentos más esperados por los asistentes al congreso será la conferencia magistral que impartirá el profesor Edoardo Midena, al que se le hará entrega de la Medalla de Honor 2026 de la SERV durante la primera jornada del viernes. El director de Oftalmología en el Hospital Universitario de Padua (Italia) es una referencia internacional en el estudio del edema macular diabético y su trabajo ha logrado integrar la investigación básica con la IA, llevando la práctica clínica a otro nivel. Su conferencia magistral titulada ‘Edema Macular Diabético: from Bench to AI’ resume, según la SERV, su aportación a la hora de “combinar ciencia, tecnología y visión clínica para mejorar el pronóstico de los pacientes”.

Además del profesor Midena, el congreso contará con la presencia y participación de invitados internacionales de primer nivel como Marion Munk (Suiza), Mario Romano (Italia), João Figueira (Portugal), Mauricio Maia (Brasil) y Jordan Graff (Estados Unidos).

Por su parte, el premio Excelencia SERV 2026 se le otorgará en esta edición a la doctora Marta S. Figueroa, experta en retina quirúrgica y médica con especial dedicación al tratamiento de los desprendimientos de retina, la retina diabética, los traumatismos oculares, la cirugía macular y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

Novedades y temas de más interés

Una de las novedades de esta 29º edición será la primera convocatoria de los Premios Retinaplus+ SERV-Roche Farma de IA en retina, unos premios que nacen con el objetivo de dar visibilidad a los trabajos que, utilizando este tipo de tecnologías, destaquen por su carácter innovador, contribuyan al avance científico y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Tal y como explica el profesor García Layana, “se han establecido dos categorías: premio al mejor trabajo presentado en el congreso y al mejor artículo publicado sobre IA aplicada a la retina. Es una forma de impulsar la innovación y motivar a los investigadores a seguir explorando esta herramienta”.

Asimismo, otro de los atractivos será de nuevo el IV Concurso de vídeos quirúrgicos para menores de 40 años, y el II Concurso de Casos Clínicos en Patología Macular que se consolida en esta edición tras la buena acogida que tuvo el año pasado.

El programa del congreso ofrece una gran variedad de ponencias y temas, pero entre los que pueden generar más interés se encuentran las controversias sobre terapias génicas y medicina de precisión, y las sesiones ‘Hot Topics’ sobre complicaciones emergentes y nuevos fármacos. “Las terapias génicas han pasado de ser una promesa a convertirse en una realidad en algunas distrofias hereditarias y patologías adquiridas. En el congreso se debatirá sobre su eficacia, coste y retos de implementación. Es un campo apasionante que está transformando el abordaje de enfermedades antes consideradas incurables”, señala el Dr. Arias Barquet.

Futuro de la IA y retos de la oftamología

La aplicación de la IA ocupa una parte importante del programa del congreso por ser uno de los desafíos a los que se enfrentan los especialistas en su día a día. “La IA ya está ofreciendo soluciones reales: medición de biomarcadores en OCT, análisis avanzado de imagen y soporte diagnóstico. Sin embargo, estamos en una fase de expansión. En mi opinión, su potencial futuro es enorme, pero en la actualidad su aplicabilidad es muy limitada en la práctica clínica”, indica el presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo.

Respecto a las dificultades a las que se enfrentan los servicios de oftalmología, uno de los mayores problemas sigue siendo la saturación asistencial. Para el Dr. Arias Barquet, “la solución pasa por optimizar protocolos, incorporar IA para agilizar diagnósticos y apostar por terapias más duraderas que reduzcan la frecuencia de visitas. La innovación tecnológica y la medicina personalizada son claves para aliviar la presión asistencial”.

Por último, desde la SERV destacan la importancia de este tipo de encuentros para reflexionar y avanzar en los múltiples retos a los que se enfrenta la oftalmología: integrar la IA de forma efectiva, hacer accesibles las terapias génicas, reducir la saturación asistencial, avanzar en medicina de precisión y mantener la formación continua ante la rápida evolución tecnológica, entre otros.

Para más información: https://www.congresoserv.org/

Sobre la SERV

La Sociedad Española de Retina y Vítreo es una asociación científica sin ánimo de lucro que tiene por objeto fomentar el estudio de las enfermedades de la retina, coroides y vítreo. Entre sus objetivos figuran establecer intercambios para ampliar, promover y actualizar los estudios relacionados con la patología y cirugía de la retina, coroides y vítreo, fomentar la difusión de los métodos terapéuticos, y contribuir a la formación y actualización de sus miembros en éste área del conocimiento.

