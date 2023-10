Más de 1.000 profesionales se dan cita en la XVI Jornada de Actualización en Odontología

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante la jornada ha tenido lugar la entrega del Premio Dr. Miquel Cortada al mejor Trabajo de Final de Grado, otorgado a Júlia Pallarés, y al mejor Trabajo de Final de Máster, otorgado a Pablo Hernández. El acontecimiento ha acogido también, por primera vez, el Career Forum impulsado por el Departamento de Alumni & Careers.

Sant Cugat del Vallès, 9 de octubre de 2023.- El Campus Sant Cugat reunió, el sábado 7 de octubre, a 1.000 profesionales del sector dental con motivo de la XVI Jornada de Actualización en Odontología, los cuales pudieron hacer networking y actualizar y mejorar sus competencias gracias a las numerosas conferencias y talleres que se impartieron.

La edición de este año contó con la participación de profesores y alumnos de posgrado referentes en las diversas áreas de la odontología que impartieron ponencias sobre las especialidades clave del sector. De este modo, tanto odontólogos como higienistas pudieron conocer las técnicas y tratamientos más actuales en cirugía, clínica integrada, endodoncia, estética dental, gestión dental, odontopediatría, ortodoncia, pacientes especiales y gerodontología, periodoncia, preventiva, y prótesis.

Durante la jornada, la Dra. Sandra Fernández, vicedecana de la Facultad, entregó el premio Dr. Miquel Cortada al mejor Trabajo de Final de Grado, y el Dr. Conrado Aparicio, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad, hizo entrega del premio al mejor Trabajo de Final de Máster. En la primera categoría, el reconocimiento fue para Júlia Pallarés y el estudio "Influencia de la técnica de realidad aumentada y a mano alzada en la precisión de dientes autotrasplantados en alvéolos frescos: desarrollo y fase inicial de uno estudio en cadáveres frescos". El galardón al mejor Trabajo de Final de Máster recayó en Pablo Hernández por su estudio "A randomized controlled clinical trial to assess the efficacy of a combination of autologous mesenchymal stem cells and biomaterial in jaw bone regeneration prior to dental implant placement in comparison to standard autologous bone block grafting: MAXIBONE".

Esta edición también incluyó una novedad muy especial: el Career Forum, una jornada organizada por la Facultad de Odontología y el Departamento de Alumni & Careers de UIC Barcelona, que contó con la participación de empresas nacionales e internacionales que acercaron el mundo laboral a los alumni y alumnos de la Facultad.

Por último, siguiendo la tradición iniciada en la última edición, la jornada incluyó la celebración del 20.º aniversario de la promoción del 2003 del grado en Odontología de UIC Barcelona. El acto celebrado en el Auditorio del Campus y presidido por la Dra. Sandra Fernández, vicedecana institucional de la Facultad, reunió a 39 alumni que se reencontraron con sus compañeros de promoción y colegas de profesión.

En palabras de la Dra. Fernández, "celebrar un año más esta jornada y reunir a tantos alumni y compañeros de profesión es todo un orgullo para nosotros. Nos recuerda que, no solo formamos grandes profesionales que no dejan de aprender, sino que también hemos creado un vínculo personal y próximo entre todos los que han formado y formamos parte de la Facultad".

La XVI Jornada de Actualización en Odontología contó con la participación de 22 empresas referentes del sector, que expusieron las últimas novedades en tecnología y material dental.

