Philips apoya a las matronas en el XX Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España

La compañía presenta las innovaciones más relevantes en el cuidado de la madre y el bebé en el congreso celebrado en la ciudad extremeña

Philips quiere seguir acompañando a las matronas durante este encuentro único en el que pretende fortalecer su vínculo con este colectivo tan importante para todos

Bajo el lema "Matrona, ayer, hoy y siempre. Una profesión ancestral", el XX Congreso de FAME y el II Congreso de la Asociación Profesional de Matronas

Extremeñas (APMEX) y será el punto de reunión y encuentro para poner en valor el importante papel de las matronas en la salud de las mujeres a través del tiempo

CÁCERES, 19 May.

Philips, compañía líder en innovación para la salud, estará presente durante el II Congreso APMEX - XX FAME, que se está celebrando en Cáceres del 19 al 21 de mayo, como muestra de su compromiso con el colectivo de las matronas y su papel fundamental en la salud de las mujeres y los bebés.

La compañía asiste a este congreso acompañando y apoyando al colectivo de matronas, realzando la importancia del trabajo de este agente sanitario clave, poniendo en valor su importante papel en la salud de las mujeres a través del tiempo.

En su convicción de la enorme relevancia que tienen las matronas en la sociedad, Philips ha trabajado duramente para ofrecer soluciones que logren hacer más fácil su labor y que, al mismo tiempo, mejoren la calidad de vida de las madres y sus bebés.

De este modo, la compañía acude al XX Congreso FAME - II Congreso APMEX para presentar sus innovaciones más relevantes en el cuidado de la madre y el bebé, entre las que destacamos los nuevos extractores de leche Philips Avent, los que más se adaptan a cada madre.

Nuevos extractores de leche Philips Avent

Philips continúa en su esfuerzo por hacer que la vivencia de ser madre sea lo más inspiradora y bonita posible. Durante más de 30 años la compañía ha colaborado con científicos y profesionales de la salud para comprender completamente la fisiología de la madre y el bebé y la biomecánica de la lactancia materna. El resultado se materializa ahora en su gama de extractores de leche, que se adaptan al ritmo y necesidades de la madre durante la lactancia.

Teniendo en cuenta que los pezones de las mujeres son de formas y tamaños distintos y que, además, pueden cambiar después del parto, el nuevo extractor de leche eléctrico Philips Avent cuenta con un protector de silicona suave, de talla única que se pliega y se adapta suavemente al tamaño y forma del pezón de la madre durante la lactancia. Esta innovadora tecnología hace que el extractor de leche sea compatible con el 99,98% de los tamaños de pezón, hasta 30 mm (1). De este modo las madres pueden estar seguras de que es el extractor adecuado para ellas. Así, además, se elimina la necesidad de cambiar el tamaño de los extractores durante el proceso de lactancia, lo que facilita la extracción de leche con comodidad.

"Tras más de 10 de años de investigación, Philips Avent ha combinado cuidadosamente el conocimiento científico y la innovación para crear este nuevo producto, que se ha desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de las madres", explica Luis Suárez, responsable de comunicación de Philips Avent.

"Teniendo en cuenta que la succión del bebé es la clave para la producción de leche, hemos desarrollado la tecnología única Natural Motion que imita ese movimiento de masaje suave de la boca del bebé, de tal manera que el extractor de leche eléctrico Philips Avent permite una liberación rápida y natural de la leche. Además, gracias a su cojín de silicona suave y ajustable permite que se pueda ajustar al 99,98% de los tamaños de pezón", añade.

Si bien la lactancia materna debería ser una bonita experiencia, no siempre es fácil. Puede requerir mucho tiempo y algunas mujeres pueden experimentar dificultades con el enganche, así como molestias o dolor en los pezones. Además, una de las principales razones por las que las mujeres dejan de dar el pecho es porque no están seguras de tener suficiente leche (2).

El nuevo extractor de leche eléctrico de Philips Avent permite la extracción de manera cómoda y eficiente, manteniendo los beneficios de la leche materna. Un nuevo ensayo clínico muestra que el nuevo extractor eléctrico Philips Avent acelera el reflejo de expulsión de la leche, iniciando el flujo de leche en tan solo 46 segundos (3), lo que puede ayudar a las madres a sentirse seguras.

Referencias

(1) Fits nipple sizes up to 30mm. *Based on: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 participants, Israel).

(2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

(3) Blyth R1, Creedy DK, Dennis CL, Moyle W, Pratt J, De Vries SM.Effect of maternal confidence on breastfeeding duration: an application of breastfeeding self-efficacy theory. Birth. 2002 Dec;29(4):278-84.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas, y facilitar la obtención de mejores resultados en el ciclo de la salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y atención domiciliaria. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips ha registrado unas ventas de 17.200 millones de euros en 2021 y emplea aproximadamente a 78.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias.

Emisor: Philips Ibérica

Contacto: Luis Suárez, PR & Influencer Marketing Manager Personal Health de

Philips Ibérica, e-mail luis.suarez@philips.com