Philips y Hospital MiKS firman un acuerdo para el tratamiento integral de patologías musculoesqueléticas

Philips y Hospital MiKS firman un acuerdo estratégico para impulsar la innovación en el tratamiento integral de patologías musculoesqueléticas

Vitoria, 7 de octubre de 2025 – Royal Philips, compañía líder en tecnología sanitaria, y Hospital MiKS han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para avanzar conjuntamente en el diagnóstico, tratamiento y atención de pacientes en el ámbito de la ortopedia y traumatología. El acuerdo fue suscrito por Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica, y Pello Sánchez, CEO de Hospital MIKS.

Reconocido internacionalmente, el Hospital MiKS está dirigida por el Dr. Mikel Sánchez, director Médico y Científico, y cuenta con un equipo multidisciplinar de cerca de un centenar de profesionales altamente cualificados. Su dedicación y excelencia han consolidado al hospital como un centro de referencia, además de en cirugía artroscópica, en el tratamiento integral de patologías del aparato locomotor en pacientes de todas las edades, combinando diagnóstico avanzado, cirugía, medicina regenerativa, rehabilitación y tratamiento del dolor.

Un proyecto con visión de futuro

La colaboración se fundamenta en pilares compartidos por ambas organizaciones: innovación y digitalización, calidad clínica, experiencia del paciente, sostenibilidad, y colaboración y formación continuada. “En Philips creemos firmemente que la innovación solo adquiere sentido cuando se traduce en un beneficio directo para pacientes y profesionales”, ha reconocido el director general de Philips Ibérica, Miguel de Foronda.

Por su parte, el CEO de Hospital MiKS, Pello Sánchez, cree que esta alianza refuerza el compromiso de la compañía con la excelencia y la innovación en el tratamiento integral del aparato locomotor. “Colaborar con Philips nos permite incorporar las tecnologías más avanzadas y consolidarnos como un centro de referencia internacional, ofreciendo a nuestros pacientes y a la comunidad médica un entorno único donde convergen ciencia, innovación tecnológica y formación de vanguardia”.

Excelencia clínica al servicio del paciente

Con este acuerdo, Philips y el Hospital MiKS reafirman su apuesta por una medicina más precisa, eficiente y centrada en el paciente, marcada por el avance tecnológico y el compromiso compartido con la excelencia clínica. “Juntos combinamos la excelencia clínica de un referente internacional con la experiencia tecnológica de Philips para seguir mejorando la calidad de vida de millones de personas”, ha apuntado Miguel de Foronda.

Como socio tecnológico, Philips pondrá a disposición del Hospital MiKS su portfolio más avanzado en imagen y soluciones digitales, orientadas a mejorar la eficiencia operativa, la precisión en el diagnóstico y la atención centrada en el paciente. La propuesta también contempla:

La creación del Hospital MiKS como centro de referencia dentro de la red global de Philips.

La incorporación de soluciones innovadoras en imagen y sistemas digitales para mejorar la eficiencia asistencial.

Iniciativas conjuntas de proyección nacional e internacional, contribuyendo a la consolidación de Hospital MiKS como institución líder.

Centro de referencia en el tratamiento de patologías musculoesqueléticas

Este modelo de colaboración permitirá que las instalaciones del Hospital MiKS en Vitoria, se conviertan en plataforma de formación, innovación y visitas profesionales para impulsar la difusión de las mejores prácticas.

