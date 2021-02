Philips es premiada por ofrecer los sistemas de radiología con mejor rendimiento en 2020

· Los premios ServiceTrack son el resultado de las opiniones de más de 3000 profesionales en diagnóstico por imagen

· Una de los sistemas mejor valorados de Philips es el DigitalDiagnost C90, una sala de radiología digital que ofrece un flujo de trabajo más eficiente

· La cabeza de tubo del DigitalDiagnost C90 fue reconocida en 2019 con los premios iF y con los Red Dot

Madrid, 3 de febrero de 2021 - Royal Philips, líder mundial en tecnología de la salud, ha recibido el ‘Reconocimiento a los sistemas de radiología general con mejor rendimiento en 2020’ que otorga IMV a través de los premios ServiceTrack. Este galardón de gran relevancia en el ámbito sanitario reconoce los sistemas de radiología digital (DRX) de la compañía holandesa.

El valor de este nuevo reconocimiento para Philips es que el resultado proviene de las opiniones de más de 3.300 profesionales en diagnóstico por imagen que trabajan en hospitales o centros independientes con más de 5.000 dispositivos. De esta manera, la compañía añade valor a su renovado portfolio en soluciones de radiología digital.

En su compromiso por mejorar la salud de los pacientes y facilitar el trabajo a los profesionales, Philips ha apostado por innovaciones en radiología que le han llevado a la posición actual. Uno de las sistemas principales por los que se han decantado los profesionales encuestados por IMV es el Philips DigitalDiagnost C90, una sala de radiografía digital diseñada para dar respuesta a las todas necesidades en materia de diagnóstico por imágenes.

Ventajas del DigitalDiagnost C90

Entre las ventajas de esta sala se encuentra la atención cómoda de más pacientes al día acortando el tiempo de espera, ya que se reduce el tiempo de diagnóstico gracias a herramientas innovadoras que contribuyen a un flujo de trabajo más eficiente. La cámara en vivo situada en la cabeza de tubo de DigitalDiagnost C90, las configuraciones versátiles de la sala y las tecnologías de automatización de exámenes se suman para ofrecer una excelente productividad.

Además, las soluciones aportadas por Philips al campo de la radiología digital ofrecen una interfaz de usuario común para todos los sistemas DXR, haciendo posible que un profesional que haya manejado cualquiera de los sistemas pueda ser reubicado en cualquier otra sala sin necesidad de formación. También, destacar las funciones comunes de los softwares y los sistemas de servoasistencia tanto para la adquisición como para el procesado de las imágenes que reducen los tiempos de adquisición y la repetición de imágenes.

Reconocimiento a la cabeza de tubo DigitalDiagnost C90

No es la primera vez que Philips obtiene reconocimientos en radiología digital. La cabeza de tubo DigitalDiagnost C90 recibió el galardón iF Design Award 2019 en dos categorías: Diseño de producto iF y Diseño de servicio/Experiencia de usuario iF. Además, el sistema obtuvo también el premio Red Dot en 2019. El diseño de última generación de la cabeza de tubo se convirtió en un nuevo referente en el campo de la radiografía.

¿Cómo funciona el sistema de puntuación de los ServiceTrak?

A través de las encuestas, los profesionales califican su nivel de satisfacción con los fabricantes de equipos, el rendimiento del sistema y el servicio recibido por sus equipos de imágenes. Las calificaciones se mueven en una escala de 10 puntos, donde 10 es ‘excelente’ y 1 ‘muy deficiente’. El informe se basa en el porcentaje de respuestas altamente satisfechas (% HS) que están representadas por calificaciones de 9 o 10 en esta escala.

Los premios ServiceTrak se otorgan al fabricante con el % HS más alto en cada una de las tres categorías, lo que representa lo mejor de la industria en satisfacción del cliente, rendimiento del sistema y servicio.

Sobre IMV

IMV Medical Information Division es una empresa de consultoría e investigación de mercado fundada en 1977, que se especializa en imágenes médicas y otros mercados de tecnología de atención médica avanzada. Los servicios de investigación de mercado de IMV, en combinación con sus bases de datos de centros de imágenes con modalidades seleccionadas de Estados Unidos, brindan a los clientes una valiosa asistencia en la planificación estratégica, la satisfacción del cliente, el desarrollo de productos y las iniciativas de ventas.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar.

