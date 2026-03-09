Philips presenta Rembra CT, diseñado para apoyar el diagnóstico fiable en entornos agudos y de alta demanda

Rembra CT - ROYAL PHILIPS

Con marca CE y pendiente de certificación 510(k), la avanzada tecnología de reconstrucción de imágenes de Rembra ofrece hasta 106 imágenes por segundo [1] y un rendimiento de hasta 270 pacientes al día [2], lo que permite un diagnóstico más rápido al proporcionar escáneres casi en tiempo real

VIENA, 9

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología sanitaria, ha presentado Rembra [3], su sistema de TAC radiológico de última generación diseñado para las realidades de la imagenología aguda y de alta demanda. Rembra se ha presentado públicamente por primera vez en el congreso ECR 2026 en Viena.

Los sistemas sanitarios de todo el mundo se encuentran sometidos a una presión sin precedentes. El aumento del número de pacientes, la creciente complejidad clínica y la escasez de personal están llevando al límite los servicios de diagnóstico por imagen. Rembra se ha diseñado desde cero para hacer frente a estos retos, combinando tecnología avanzada de detección, velocidades ultrarrápidas de exploración y reconstrucción de imagen, y flujos de trabajo optimizados en un sistema creado para ofrecer velocidad, consistencia y valor a largo plazo.

"Rembra se ha diseñado para las realidades a las que se enfrentan los médicos cada día", afirma Dan Xu, director comercial de Tomografía Computarizada de Philips. "Al combinar nuestra tecnología de detectores más avanzada con flujos de trabajo basados en inteligencia artificial y una velocidad líder en el sector, Rembra representa un importante paso adelante para las imágenes de alta complejidad, ya que ofrece velocidad, acceso y confianza en el diagnóstico cuando más importa".

En situaciones de emergencia, traumatismos y otros entornos de alta demanda, los retrasos en la reconstrucción de imágenes pueden ralentizar el diagnóstico y afectar a los resultados clínicos. Rembra aborda este reto con una velocidad de reconstrucción líder en el sector: hasta 106 imágenes por segundo [1]. Esta velocidad está diseñada para ayudar a los radiólogos y médicos a acceder rápidamente a las imágenes en casos de accidente cerebrovascular, traumatismos y otras urgencias. Puede facilitar flujos de trabajo más fluidos y decisiones clínicas oportunas en los servicios de urgencias.

Diseñado para entornos de alta demanda, Rembra puede realizar 270 exámenes al día [2], lo que ayuda a los departamentos de imagenología a gestionar volúmenes crecientes sin comprometer la velocidad ni la confianza. Posicionamiento y acceso optimizados del paciente. Con el mayor diámetro interno de su clase, 85 centímetros, Rembra está diseñado para facilitar el acceso y el posicionamiento del paciente, y puede ayudar a mejorar la comodidad en casos de traumatismos, obesidad mórbida y casos intervencionistas.

Rembra cuenta con un campo de visión estándar (sFOV) de 60 cm y un campo de visión ampliado (eFOV) de 85 cm; ambos los más grandes de su clase en sistemas de TAC radiológicos de primera línea [4], lo que permite una visualización anatómica completa en una sola exploración. Rembra también cuenta con una mesa para pacientes de alto rendimiento con el mejor rango de exploración de su clase, de hasta 2,3 metros, y una distancia entre el anillo y la mesa de 46 cm para permitir un posicionamiento flexible del paciente.

"En entornos intervencionistas y de alta complejidad, es esencial contar con un acceso preciso y un posicionamiento eficiente", explica el profesor Olivier Rouvière, doctor en Medicina y jefe de departamento del Hospices Civils de Lyon (Centre Hospitalier Universitaire de Lyon). "El diámetro interior de 85 centímetros de Rembra facilita el acceso y permite un posicionamiento más rápido y seguro de agujas e instrumentos largos en procedimientos complejos".

Rendimiento clínico sin concesiones

En el corazón de Rembra se encuentra el nuevo NanoPanel Precise XD de Philips, un detector de alta densidad diseñado desde el principio para funcionar en combinación con la IA. Ofrece una alta eficiencia de dosis, imágenes de alta resolución en el origen y está diseñado para mejorar la calidad general de la imagen y la fiabilidad del diagnóstico.

El detector ofrece una resolución espacial en el plano de 23 pares de líneas por centímetro, lo que permite obtener detalles nítidos y visualizar estructuras anatómicas de hasta 0,25 mm. Una rejilla antidesviación 2D proporciona un fuerte rechazo de la dispersión para ayudar a preservar la claridad de la imagen en tipos de pacientes difíciles, lo que permite obtener una calidad de imagen consistentemente alta en todos los tamaños de pacientes y escenarios clínicos. Diseñado con IA para ofrecer productividad, previsibilidad y valor a largo plazo

La integración de flujos de trabajo basados en IA ayuda a automatizar los pasos rutinarios y simplificar ciertas operaciones. Estas características están pensadas para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y obtener resultados consistentes.

Diseñado para funcionar en entornos de gran altitud, hasta 5000 metros, Rembra está fabricado para ofrecer fiabilidad, durabilidad y rendimiento a largo plazo, con una vida útil del sistema de hasta 20 años con el mantenimiento y las actualizaciones necesarias. El programa de servicio Tube for Life [5] de Philips, pionero en el sector, mejora aún más la previsibilidad de los costes al cubrir los gastos de sustitución del tubo durante un máximo de 10 años.

Referencias:

[1] Basado en las especificaciones del fabricante disponibles públicamente para los principales sistemas de TC radiológicos a marzo de 2026 sobre la velocidad de reconstrucción en esta clase de escáneres y tamaño del túnel.

[2] Basado en una jornada de dieciséis horas, con pruebas de rendimiento con 203 exploraciones de pacientes/12 horas para Rembra con perfiles y protocolos radiológicos típicos.

[3] Pendiente de certificación 510(k): no disponible para la venta en EE. UU.

[4] El campo de visión ampliado (EFOV) de 85 cm está destinado exclusivamente al uso en la preparación del tratamiento y la planificación/simulación de la radioterapia. No se puede utilizar con fines diagnósticos. La desviación del contorno externo del material equivalente al agua del maniquí del sistema corporal situado (parcialmente) fuera del campo de visión de la exploración, con el borde del maniquí adyacente a la cubierta del túnel, debe estar dentro de 1 mm en términos de distancia media de Hausdorff en comparación con el contorno externo real.

[5] La disponibilidad de la garantía Tube for Life varía según el país. Póngase en contacto con su representante de ventas local de Philips para obtener más información.

