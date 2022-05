Philips presenta soluciones de intervencionismo coronario percutáneo de ultra bajo de contraste en EuroPCR

"Ahora pueden someterse a la ICP pacientes más complejos, incluidos aquellos con edad avanzada y fragilidad, insuficiencia renal crónica y afecciones cardíacas asociadas", reconoce el doctor Javier Escaned del Hospital Clínico San Carlos.

ÁMSTERDAM, 19 May.

Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha presentado en EuroPCR (París, Francia) innovaciones que pueden permitir a los médicos intervencionistas realizar procedimientos de intervencionismo coronario percutáneo con uso ultra bajo de contraste con mayor confianza y claridad. Las soluciones de Philips co-registran mediciones instantáneas del flujo sanguíneo y/o imágenes de ultrasonido intravascular (IVUS) junto con la fluoroscopia en tiempo real para ayudar a los intervencionistas a diagnosticar, decidir, guiar, tratar y confirmar el éxito de la ICP, con el potencial de limitar el uso de medios de contraste yodados.

Al integrarse perfectamente en el sistema de terapia guiada por imágenes de Philips, Azurion, las soluciones únicas de intervencionismo coronario percutáneo con uso ultra bajo de contraste proporcionan a los médicos herramientas para ayudar a reducir el uso de medios de contraste en los procedimientos de ICP.

La capacidad para realizar estos procedimientos utilizando una cantidad muy pequeña de contraste permite ofrecer la ICP a más grupos de pacientes, en particular a los pacientes que presentan tanto una enfermedad arterial coronaria (EAC) como una enfermedad renal crónica (ERC), que corren un alto riesgo de sufrir una nefropatía inducida por el uso de contraste (NIC) [1], una forma de lesión renal aguda (LRA) adquirida en el hospital y potencialmente mortal causada por la toxicidad de los medios de contraste. Un estudio realizado en 2020 en EE.UU. concluyó que la LRA después de una intervención de ICP suponía un aumento medio de la duración de la estancia hospitalaria de 3,6 días y un coste sanitario adicional de 9.448 dólares por paciente [2].

"La innovación en las intervenciones basadas en el uso de catéteres y guías para tratar las arterias cardíacas estenosadas -las llamadas intervenciones coronarias percutáneas- sigue contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el pronóstico de millones de pacientes en todo el mundo", ha afirmado el doctor Javier Escaned, jefe de la Sección de Cardiología Intervencionista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. "Como resultado, ahora pueden someterse a la ICP pacientes más complejos, incluidos aquellos con edad avanzada y fragilidad, insuficiencia renal crónica y afecciones cardíacas asociadas. En muchos de estos pacientes, en los que la inyección de contraste radiológico utilizada para guiar la ICP puede tener efectos perjudiciales, las tecnologías desarrolladas por Philips, permiten a los médicos disminuir drásticamente la administración de contraste durante el procedimiento, contribuyendo tanto a la seguridad del paciente como a la calidad de la ICP".

Durante un procedimiento convencional de ICP, se inyectan medios de contraste en las arterias coronarias del paciente para adquirir una angiografía, y se utiliza fluoroscopia adicional durante el procedimiento para ayudar a los intervencionistas a navegar con sus guía y catéteres. Para mantener la visibilidad de las arterias, este guiado suele requerir repetidas inyecciones de medios de contraste, lo que aumenta la carga tóxica en los riñones del paciente.

El software Dynamic Coronary Roadmap de Philips elimina la necesidad de inyectar medios de contraste adicionales superponiendo el angiograma preoperatorio a las imágenes fluoroscópicas 2D con compensación de movimiento en tiempo real. Esto proporciona a los intervencionistas información visual continua sobre la posición de las guías y los catéteres. En muchos casos, no es necesario el uso de contraste adicional para la navegación.

Mientras que el software Dynamic Coronary Roadmap de Philips ayuda a los médicos intervencionistas a dirigir las guía y los catéteres hasta el lugar de la lesión, el sistema de guiado de precisión IntraSight Series 7 de la compañía, agiliza la evaluación de la lesión, simplifica la valoración del tamaño de los vasos y permite la administración de un tratamiento preciso.

Corregistro de iFR

Como alternativa o complemento al corregistro de IVUS, el IFR que se produce durante un período de diástole conocido como el "período libre de ondas" añade valiosos datos fisiológicos a las imágenes anatómicas. A diferencia de las mediciones de la reserva de flujo fraccional (FFR), las mediciones de iFR no requieren el uso de la inyección de fármacos hiperémicos y pueden utilizarse para evaluar tanto el grado y la longitud de la estenosis del vaso como la eficacia del tratamiento mediante una sencilla técnica de retirada con guía de presión.

La función de corregistro de IVUS de IntraSight Series 7 es fusionar las imágenes de ultrasonido intravascular y de angiograma en tiempo real, con información sobre la ubicación precisa de las imágenes de ultrasonido derivadas durante la retirada manual del catéter de ultrasonido bajo fluoroscopia continua. Como resultado, los intervencionistas pueden ver simultáneamente imágenes ecográficas transversales reconstruidas del lumen del vaso, incluida su posición precisa en el angiograma.

Este nivel de precisión reduce significativamente el riesgo de un "fallo geográfico", que se ha estimado que ocurre en más del 60% de las ICP [3]. El software de análisis coronario cuantitativo Angio+ de IntraSight Series 7 calcula automáticamente las dimensiones del lumen y la estenosis en tiempo real, lo que ayuda a evaluar con precisión el tamaño del stent necesario.

La función del Tri-Registro de IntraSight Series 7 ayuda a la selección del stent mediante el co-registro de IVUS e iFR junto con el angiograma de esta manera se puede seleccionar el material que encaje de forma óptima en el procedimiento. Junto con las capacidades mejoradas de visualización de stents en vivo de IntraSight Series 7, que ayudan a verificar de forma inmediata la posición y la expansión correcta del stent, esa habilidad en la elección del tipo y el tamaño del stent se traduce en más procedimientos correctos a la primera y en mejores resultados para los pacientes.

